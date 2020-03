Mogi Basquete enfrenta o Bauru com portões fechados pelo NBB

O jogo entre Mogi Basquete e Bauru na próxima quarta (18), às 21h, no Ginásio Hugo Ramos, pelo NBB (Novo Basquete Brasil), será realizado com portões fechados por conta da pandemia do coronavírus. A partida, porém, poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN (veja mais abaixo).

A decisão foi divulgada pela LNB (Liga Nacional de Basquete) nesta sexta e, a princípio, está valendo para todos os jogos a partir de hoje até a próxima quarta (18). A entidade comunicou que apenas os seguintes profissionais estarão autorizados a trabalhar na partida: eletricista, um responsável pelo TI e outro pelo ginásio que auxilia o representante do jogo, rodoboys, locutor, pessoal da limpeza, equipe médica, cinegrafista e assessorias de imprensa dos clubes, quatro dirigentes de cada equipe, emissoras de tevês locais e rádios que transmitam ao vivo.

A LNB também confirmou o adiamento do Jogo das Estrelas, que estava programado para acontecer nos dias 20 e 21 de março, no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo.

O evento ainda não tem data para ser realizado.

INGRESSOS

O torcedor que já comprou o ingresso para o duelo contra o Bauru pode trocar para a próxima partida no Hugão, quando tudo estiver normalizado, ou pedir o reembolso. Se comprou pelo site deve entrar em contato com a Total Ticket pelo telefone (11) 98821-9026. Os que compraram no quiosque no Mogi Shopping devem ir com o bilhete à secretaria do clube no Hugão para receber o reembolso.

BOLÃO DO JAGUÁ

Os ingressos dos ganhadores do Bolão do Jaguá estarão disponíveis para quando a situação estiver normalizada.