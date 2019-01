Mogi Basquete enfrenta o Brasília nesta terça fora de casa

Jogando no Distrito Federal, o Mogi Basquete vai em busca de mais uma vitória no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) contra o Universo/Caixa/Brasília nesta terça (15), às 20h. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Os dois times estão em situações diferentes na competição, mas entrarão em quadra com o mesmo objetivo de vencer. Os mogianos, com 11 vitórias em 15 jogos, querem o triunfo para voltar para a quarta colocação no NBB, enquanto os brasilienses, que venceram apenas três, buscam sair da incômoda lanterna.

O Mogi Basquete chegou à Brasília no começo da tarde e fez um treino leve no início desta noite no Ginásio da ASCEB, local da partida de amanhã. “Eles têm vários jogadores decisivos, como o Nezinho, o americano, Graham, o Arthur, que tem ótimo arremesso, e outros com funções. A gente precisa diminuir o volume dos pontuadores e o jeito deles jogarem. Estamos trabalhando bem isso neste sentido para caracterizar o jogo ao nosso favor”, destaca o técnico Guerrinha, que está de volta ao comando do time.

“A gente precisa ter o foco defensivo desde o início do jogo. Eu tenho muito respeito pelos jogadores que estão no Brasília, sei da qualidade que eles têm e o que eles podem fazer. Eles não tem um campeonato regional para pré-temporada, mas esse é um time muito experiente e que vai crescer e fazer uma ótima segunda parte de NBB. Então, é importante ter um bom início de jogo, temos pecados um pouco nisso, e o desempenho defensivo é um assunto diário importantíssimo para sair com a vitória”, completa o pivô JP Batista, que anotou 35 pontos e pegou 11 rebotes na vitória sobre o Joinville.

Além de Guerrinha, que teve alta médica após a cirurgia que fez para tratar um problema de sinusite, o time também terá o retorno de Guilherme Filipin. O ala está recuperado de uma crise renal e estará à disposição no banco. “Vou poder ajudar mais a equipe, de fora é ruim. É um alívio para mim também, porque passei dois dias de dores muito intensas. Já estou liberado, sem dor, treinando e estou pronto. Será um jogo difícil. O Brasília é um time experiente, joga em casa, está buscando crescer no campeonato, mas nós temos de aproveitar o nosso momento, de brigar lá em cima, entre os quatro, e precisamos entrar mais concentrados do que nunca”, ressalta Filipin.

Sequência

Na quarta (16) pela manhã, o grupo embarca para Fortaleza, onde enfrenta na quinta (17), às 20h45, o Basquete Cearense. O reencontro com a torcida mogiana será na segunda (21) contra o Minas Tênis Clube, às 20h. Os ingressos para este duelo estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping (apenas em dinheiro) e pelo site totalticket.com.br/mogi (optar pela meia) com valor promocional antecipado de R$ 10. No dia do jogo, o bilhete volta ao preço normal de R$ 20, com direito à meia entrada para estudante, professor, idoso, deficiente físico e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi, e será vendido na bilheteria do ginásio, a partir das 18h.