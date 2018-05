Mogi Basquete enfrenta o Paulistano em São Paulo durante segunda disputa do NBB

O Mogi Basquete volta às quadras nesta quinta-feira (24), às 19h30, para o segundo jogo da disputa inédita da final do NBB, a principal competição de basquete do país. O time enfrenta o Paulistano, no Ginásio Wlamir Marques, no Corinthians, em São Paulo. O terceiro jogo já está marcado para sábado (26), às 12h30, também na Capital

Caso seja necessário, o quarto jogo será em Mogi das Cruzes, enquanto o quinto confronto – também se necessário – volta para a Capital. A definição da ordem das partidas foi feita pela classificação das equipes na primeira fase da competição. Os mogianos chegaram à final após eliminarem o Flamengo na semifinal. No primeiro jogo da final do NBB, no entanto, a equipe de Mogi das Cruzes perdeu de 82 a 99 para o Paulistano.

A atuação no primeiro jogo não revelou todo potencial do time mogiano que, na preparação para a segunda partida, prepara melhorias trabalhadas nos últimos dias pela equipe comandada pelo técnico Guerrinha. “Podemos acrescentar muitas coisas ao nosso jogo para sair com a vitória. Além da rotação, da velocidade de raciocínio e de ações”, declarou o técnico ao site oficial da NBB.