Mogi Basquete enfrenta o Pinheiros neste domingo no Hugão

O Mogi das Cruzes Basquete enfrenta o Pinheiros, pelas quartas de final da Copa Super 8, neste domingo (05), às 15h30, no Ginásio Hugo Ramos, o Hugão.

A vaga para a próxima fase será disputada em partida única e quem vencer enfrenta o vencedor do confronto entre Flamengo e Corinthians, que se enfrentam amanhã às 18h.

O time mogiano chega para a competição que reúne os oito melhores do primeiro turno do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) na quarta colocação, com 11 vitórias em 15 jogos, mesmo número de Franca (2º) e São Paulo (3º), que ficaram à frente pelo saldo de pontos. O Pinheiros terminou a primeira fase na quinta posição, com nove triunfos.

“O Super 8 é um campeonato muito duro. Quando você joga contra o 12º, o 13º já é complicado. Imagine jogando entre os oito. Além disso, é uma data atípica, na volta do ano novo, das festas, e nós esperamos ter o mesmo foco com que terminamos o ano. O Pinheiros é um adversário experiente, que tem bons jogadores de decisão. Nós temos condições, sim, de passar por eles e ir adiante, mas precisamos, primeiramente, estar muito focados”, ressalta o técnico Guerrinha.

Sem poder contar com os armadores Alexey Borges e Fúlvio e o pivô João Pedro, que se recuperam de lesões, o treinador também não terá o armador Guga Ceccato para a disputa da competição.

O atleta foi contratado no dia 10 de dezembro e o regulamento da Copa Super 8 exige inscrição com pelo menos 30 dias antes do fim do primeiro turno do NBB, encerrado dia 29.

No outro chaveamento, Franca enfrenta o Unifacisa e o São Paulo encara o Minas, ambos no sábado.

O campeão da Copa Super 8 garante vaga na próxima edição da Champions League.

Champions

No dia 15, às 20h, o Mogi Basquete recebe o Quimsa, da Argentina, para a primeira partida da série melhor de três das quartas de final da Champions League.

As outras duas partidas serão fora de casa nos dias 19 e 21, às 22h.