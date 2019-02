Mogi Basquete estreia com derrota na Liga das Américas

O Mogi Basquete foi superado por 103 a 78 nesta sexta (1º) pelo San Lorenzo (ARG) na estreia do Grupo C da Liga das Américas, no Chile. Os mogianos buscam a recuperação na competição já neste sábado (2), às 22h, contra os donos da casa, o Ánimas (CHI). No domingo, a equipe mogiana fecha o grupo, às 20h10, contra o San Martín. As partidas devem ser transmitidas ao vivo pelo canal SporTV 3.

Os argentinos foram superiores durante toda a partida, vencendo todos os quartos. O primeiro foi o mais equilibrado, fechado em 24 a 23. No segundo, o San Lorenzo venceu por 24 a 18. Nos dois últimos períodos, o time argentino teve um aproveitamento ainda melhor, com 32 a 24 (3º) e 23 a 13 (4º).

Os destaques mogianos da partida foram o pivô JP Batista, com um duplo-duplo de 13 pontos e 11 rebotes, o ala-pivô Luís Gruber, cestinha da equipe com 18 pontos, o armador Arthur Pecos, com 15 pontos, e os alas Gui Deodato e Shamell Stallworth, com 11 cada.

“Sabíamos que iríamos jogar com um adversário muito qualificado, que teve um excelente jogo, com um aproveitamento de 56%. Tiveram 47% nas bolas de três, com quatro ou cinco de muito longe, fora de qualquer prognóstico, não foi erro da defesa. É um time que joga muito forte fisicamente. Nós conseguimos equilibrar em uma boa parte do jogo, mas no revezamento nós sofremos. Eles tiveram jogadores que vieram do banco com 16 pontos. Foram 35 deles e 10 pontos nosso do banco. Foi uma grande diferença, mas é um jogo que já foi. Poderíamos ter perdido de menos se tivéssemos diminuído as violações, foram 21 contra 11 deles, e aumentado as assistências, com 12 nossa e 24 deles. Aí está a qualidade do jogo deles, além do aproveitamento”, explica o técnico Guerrinha.

Apesar da derrota, o treinador está confiante que a equipe irá reagir nos dois próximos jogos e conquistar a classificação para a próxima fase da competição. “É um campeonato que nós temos os próximos jogos para ganhar e levar a classificação, a não ser que o San Martín ganhe do San Lorenzo e possa dar um tríplice empate e teríamos uma dificuldade no placar, porque perdemos com essa diferença. Mas vamos passo a passo. Alguns jogadores já evoluíram bem hoje, principalmente o Pecos, que jogou melhor do que vinha. Agora vamos ver se a gente consegue mais jogadores jogando bem”, finaliza Guerrinha.