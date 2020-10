Mogi Basquete estreia contra Bauru e cidade receberá 30 jogos do 1º turno do NBB 20/21

O Mogi das Cruzes Basquete enfrentará o Bauru na estreia do NBB 20/21 (Novo Basquete Brasil), no dia 13 de novembro, no Ginásio Hugo Ramos. A novidade anunciada pela LNB (Liga Nacional de Basquete) para a temporada é a divisão das disputas no primeiro turno em sedes. O Hugão será uma delas e sediará outros 29 jogos da competição, ainda sem horários e transmissões definidos.



O NBB começa no dia 10 de novembro com o duelo entre Corinthians e Franca aqui em Mogi. As outras seis sedes são: Ginásio Maracanãzinho (Rio de Janeiro), Ginásio Antonio Prado Jr. (Paulistano), Ginásio do Morumbi (São Paulo), Ginásio Wlamir Marques (Corinthians), Ginásio Henrique Villaboim (Pinheiros) Ginásio da IESPLAN (Brasília).



O Mogi Basquete jogará mais sete partidas no Hugão e outras sete em São Paulo, nos ginásios do Morumbi e Wlamir Marques. A tabela completa de jogos do 1º turno do NBB 2020/2021 já está disponível no site lnb.com.br.



Segundo a LNB, o sistema de sedes foi definido assim para diminuir os deslocamentos dos times e consequentemente os riscos de contaminação da Covid-19, além de reduzir os custos de logística.



2º Turno

O segundo turno da competição dependerá de dois fatores para a serem definidos: o monitoramento da pandemia e o andamento das sedes. Por isso, no dia 8 de dezembro, será realizada uma nova reunião do Conselho de Administração da LNB em que serão avaliadas ambas as questões.



Caso os clubes optem pela manutenção do sistema de sedes, a tabela será montada da mesma maneira, respeitando todas as questões de logísticas e disponibilidade de cada sede. Já em caso de retorno ao antigo sistema, com clubes divididos em duplas e jogos nos respectivos ginásios de cada um, serão realizados sorteios para definir os mandantes dos confrontos.



O segundo turno começará após a realização da Copa Super 8, que acontecerá entre os dias 16 e 23 de janeiro de 2021. O torneio reunirá os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB para uma disputa de mata-mata. O campeão terá uma vaga garantida na Basketball Champions League de 2022.