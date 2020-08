Mogi Basquete estreia no Paulista contra LSB no dia 2 de outubro

O Campeonato Paulista está confirmado para começar em outubro. A principal competição regional de basquete do País terá início no dia 1º e contará com 11 equipes. O Mogi Basquete estreia em casa contra a Liga Sorocabana (LSB) no dia 2, ainda sem horário definido.



Além da LSB, a equipe mogiana também enfrenta Sesi/Franca, Zopone/Bauru e Unifae São João da Boa Vista. Na Chave B estão Corinthians, São Paulo, Paulistano, Pinheiros, São José e Basquete Osasco (veja jogos abaixo).



A divulgação da tabela foi feita pela Federação Paulista de Basketball (FPB) na noite dessa quarta (26). Os jogos serão em turno único na fase classificatória e quatro equipes de cada grupo se classificam para compor as Chaves C e D, que serão disputadas em quadrangular de turno único em uma sede. As duas primeiras colocadas de cada chave se enfrentam em sistema de cruzamento olímpico (1C X 2D, 1D X 2C // perdedor x perdedor, vencedor x vencedor).



"O Paulista é um campeonato importantíssimo para as equipes de São Paulo. Não só no sentido de início de temporada, mas para fazer várias avaliações físicas, técnicas, táticas e principalmente para inserir os novos jogadores na equipe. Com a característica regional, existe uma rivalidade muito grande e o título paulista é com certeza um dos nossos objetivos", ressalta o técnico Guerrinha.



Os jogos serão realizados sem público e todos os profissionais envolvidos deverão seguir os protocolos de segurança que a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e o Comitê de Contingência à Covid-19 aprovaram para as modalidades de alto rendimento de quadra. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pela TVFPB no YouTube.



TABELA



Chave A



01/10 – Zopone/Bauru X Sesi/Franca



02/10 – Mogi Basquete x LSB



06/10 – Sesi/Franca X LSB



07/10 – Unifae São João X Mogi Basquete



12/10 – LSB X Zopone Bauru Basket



13/10 – Unifae São João X Sesi/Franca



17/10 – Mogi Basquete X Zopone/Bauru



18/10 – LSB x Unifae São João



22/10 – Sesi/Franca X Mogi Basquete



23/10 – Zopone/Bauru X Unifae São João





Chave B



03/10 – Basquete Osasco X Corinthians



04/10 – Pinheiros X São Paulo



05/10 – São José X Paulistano



08/10 – Basquete Osasco X Pinheiros



09/10 – São Paulo X Paulistano



11/10 – Corinthians X São José Basketball



14/10 – Paulistano X Basquete Osasco



15/10 – Corinthians X Pinheiros



16/10 – São Paulo X São José Basketball



19/10 – Paulistano X Corinthians



20/10 – São Paulo X Basquete Osasco



21/10 – Pinheiros X São José Basketball



24/10 – Corinthians X São Paulo



25/10 – São José X Basquete Osasco



26/10 – Paulistano X Pinheiros





CHAVE C (1A / 2A / 3B /4B) – 30 e 31 de outubro e 1º de novembro



CHAVE D (1B / 2B / 3A / 4A) – 2, 3 e 4 de novembro



FINAL