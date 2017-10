Mogi Basquete fará treinos-jogos contra Pinheiros e Caxias nestas terça e quinta

Como parte do trabalho preparatório para o NBB Caixa 10 (Novo Basquete Brasil), o Mogi Basquete fará dois treinos-jogos nesta semana. O primeiro será contra o Pinheiros nesta terça, às 17 horas, no Ginásio Hugo Ramos. Depois, o time mogiano recebe o Caxias do Sul na quinta (2), também no Hugão, no mesmo horário. Os confrontos terão portões abertos à torcida.

Os treinos-jogos fazem parte da programação do técnico Guerrinha para essa janela antes da estreia na competição. O treinador quer utilizar o período como uma míni pre-temporada para o grupo, que retoma o trabalho coletivo nesta segunda-feira. Na semana passada, a comissão técnica realizou trabalhos individualizados com os jogadores.

“Esses dois treinos são para a gente ir se acostumando com as características do NBB. Vamos enfrentar o Caxias, que a gente vai encontrar diferente, e o Pinheiros, que a gente já conhece bem e está super preparado para jogar a Sul-Americana e o NBB. São dois testes para a gente trabalhar por quarto e não por jogo. Algumas situações, principalmente, por conta da ausência do Tyrone que teremos nos dois primeiros jogos da competição. Então vamos alterar algumas coisas, principalmente no revezamento. A ideia é utilizar estes treinos da melhor forma possível”, destaca o treinador.

MUDANÇA

A Liga Nacional de Basquete alterou o data de estreia do Mogi das Cruzes/Helbor no NBB contra o Basquete Cearense do dia 8 de novembro para o dia 9, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos. A diretoria recebeu a notificação da alteração na manhã de sexta-feira. Depois, no dia 11, às 14h, os mogianos recebem o Vitória.