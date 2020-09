Mogi Basquete fecha com o ala norte-americano Dominique Coleman para a temporada 20/21

O Mogi das Cruzes Basquete anunciou na tarde desta terça-feira (15) a contratação do ala norte-americano Dominique Coleman, ex-Paulistano. O atleta de 31 anos e 1,98 de altura é o décimo jogador confirmado para a temporada 2020/2021 e o segundo estrangeiro da equipe, que havia acertado com o jovem ala uruguaio Rafael Previatti, de 17 anos.



Coleman chegou ao Brasil em 2018 para atuar pelo Minas Tênis Clube e na última temporada defendeu o Paulistano, sendo um dos destaques da equipe, com médias de 11 pontos, três rebotes e 8,2 de eficiência por jogo. Além disso, o jogador também participou do Jogo das Estrelas em 2019.



"Nós sentimos falta das características de um jogador como o Coleman desde a temporada passada. Com a saída do Shamell, perdemos essa referência no ataque, apesar de outros jogadores terem feito esse tipo de trabalho na lateral, mas não com as características dele. Toda equipe precisa de um atleta que decide mais e é referência no cinco contra cinco e ele vem para fazer essa função. Ele faz três posições, podendo jogar na lateral mais baixa, na lateral de três e taticamente também pode fazer um pivô. Isso irá agregar muito na nossa equipe, tanto na tática, quanto na defesa. Temos muitas referências dele. Trabalhou no Minas, no Paulistano e hoje o perfil dele se encaixa no Mogi, que é uma equipe mais física, com jogadores mais novos, além dos experientes que compõem o time", ressalta o técnico Guerrinha.



Antes de vir para o Brasil, o norte-americano atuou por duas temporadas no basquete inglês, com média de 20 pontos por partida, na Indonésia, na Mongólia e em Portugal.



Equipe



Além de Coleman, a diretoria já anunciou as renovações do armador Fúlvio Chiantia, do alas-pivôs Luís Gruber e Fabricio Russo, do ala-armador Guilherme Lessa e do ala Luiz Colina, e também as chegadas dos alas-pivôs Wesley Castro e Douglas Santos, do ala Rafael Previatti e do armador Cassiano Bueno.



Nesta segunda (14), o Mogi Basquete realizou exames de testagens para Covid-19 nos atletas e em integrantes da comissão técnica no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, onde a equipe já desenvolve trabalhos individualizados há mais de três semanas.



Treino-jogo



No domingo (20), às 16h, a equipe fará um treino-jogo contra o Pinheiros, no Ginásio Municipal Lázaro Germano, em Guararema. O encontro faz faz parte do evento festivo de entrega da reformulação e modernização do local e terá transmissão ao vivo pelo YouTube.