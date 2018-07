Mogi Basquete fecha com pivô JP Batista para temporada 2018/2019

O experiente pivô JP Batista é o mais novo reforço do Mogi Basquete para a temporada 2018/2019. O atleta, de 36 anos e 2m06, defendeu o Flamengo no último NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) e teve médias de 12 pontos, 6,1 rebotes, 2,7 assistências e 14,1 de eficiência nos 24 minutos que esteve em quadra por partida. O pernambucano ainda tem passagens pela faculdade de Gonzaga nos Estados Unidos, pela Lituânia, pela Letônia, pela França e pela seleção brasileira, com conquistas de dois Pan-Americanos (2007 e 2015).

“Eu estou muito ansioso e feliz. É uma mistura de sentimentos. Eu sempre tive grande admiração tanto pela cidade de Mogi das Cruzes quanto pelo time de basquete, pelo envolvimento da torcida com o esporte. Todas as vezes que eu joguei no Hugão, o ginásio estava lotado, a torcida fazendo barulho, apoiando o time. Para mim, é uma honra muito grande fazer parte disso. Estou muito motivado. A gente sabe que o time agora é totalmente diferente do que fez tanto sucesso nos últimos anos e a gente está super motivado e com certeza vai trabalhar muito para conseguir nossos objetivos. Estou ansioso para chegar logo, começar a trabalhar e mostrar toda a qualidade deste time que a gente montou neste ano”, destaca JP Batista.

O técnico Guerrinha comemora a chegada do pivô à equipe e ressalta que a vasta experiência dele será um diferencial tanto para os momentos mais cruciais de uma partida como também para ajudar a desenvolver os jogadores mais novos. “O JP é um jogador experiente, com grande qualidade técnica e excelente relacionamento de grupo. Já jogou muito tempo no exterior, tem várias seleções brasileiras e ultimamente estava no Flamengo, onde desenvolveu uma temporada fantástica. É um jogador que, juntamente com o Gruber, o Shamell e o Guilherme Filipin, vai dar toda a retaguarda aos mais novos para poder crescer junto com a equipe. Preciso de jogadores mais experientes, que saibam em alguns momentos ditar o ritmo e ele sabe fazer isso muito bem, não só pela experiência, mas pela qualidade técnica. É um jogador dominante na parte do cinco contra cinco, com ótimo jogo de costas para o cesto, que sabe passar muito bem e tem também ótimo arremesso de frente para o cesto. Ele nos dará uma qualidade muito grande”, adverte o treinador.

O pivô é o quarto reforço mogiano para a temporada. Já chegaram ao clube o armador argentino Enzo Cafferata, o ala-pivô Luis Gruber e o jovem pivô João Pedro Demétrio. Além deles, a equipe conta com as renovações dos alas Shamell Stallworth e Guilherme Filipin, dos alas-pivôs Fabricio Russo e José Carlos e do ala-armador Guilherme Lessa.

Pré-temporada

O trabalho de pré-temporada começará nesta quarta (4) com exames físicos no NAR (Núcleo de Alto Rendimento Esportivo), em São Paulo. Os treinos táticos e técnicos no Ginásio Hugo Ramos terão início na quinta (5). A equipe estreia no Campeonato Paulista no dia 28 de julho, às 19h, contra a Liga Sorocabana/Uniso, fora de casa. A estreia no Hugão será no dia 4 de agosto contra o América, às 19h.