Mogi Basquete fecha nova parceria e anuncia chegada do ala-pivô Alex Doria

O Mogi das Cruzes Basquete contratou o ala-pivô Alex Doria, de 22 anos, e 2,05 de altura. A chegada do atleta só foi possível graças a uma parceria fechada pelo clube com a agência Agaxtur Viagens do Mogi Shopping. O anúncio foi feito neste sábado (19) pela diretoria. O jovem atleta já treinou com o grupo, mas, por questões administrativas, só deve estrear no jogo contra o Corinthians, dia 24, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Antes, na terça (22), às 20h, os mogianos enfrentam o São Paulo, na capital.

O ala-pivô é formado na base do Paulistano, disputando dois NBB pelo time principal nas temporadas 17/18 e 18/19 e três LDB (Liga de Desenvolvimento de Basquete). O último clube do jogador foi o São José, onde jogou o Campeonato Paulista deste ano.

“Eu venho pra ajudar o time. Acho que é uma equipe muito forte, com muita tradição, que vai brigar pelo título. É o que qualquer equipe quer, e eu vou dar o meu melhor para ajudar de alguma forma”, destaca o novo camisa 13 do Mogi das Cruzes Basquete.

Alex Doria chega em um momento que o time não poderá contar com o pivô João Pedro, que passou por cirurgia no tendão do bíceps esquerdo e deve ficar fora da equipe por, pelo menos, seis meses, e com o ala-pivô Alexandre Paranhos, servindo a seleção militar no Mundial da China.

“É um jogador no perfil dos jogadores mais jovens nossos, tem 2,05, atua em duas, três posições, e precisava de um espaço para jogar. Para solucionar o problema, nós teríamos que ter dois titulares, mas como ainda não podemos, estamos tentando no mínimo ter jogadores para fazer o revezamento. Se desgastarmos muito os jogadores que temos nós vamos ter problemas de contusões. É um jogador que faz o perfil do que precisamos agora. É jovem, alto, busca um espaço e está com muita vontade de jogar ”, adverte o técnico Guerrinha.