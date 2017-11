Mogi Basquete ganha do Vitória e conquista segunda vitória no NBB

O Mogi Basquete venceu o Vitória neste sábado (11) no Ginásio Hugo Ramos. A partida, que contou com uma intensa rotação do time mogiano, terminou em 80 a 75 para os donos da casa. É o segundo trunfo do time no NBB (Novo Basquete Brasil), com 100% de aproveitamento. Os dois próximos jogos do Mogi das Cruzes/Helbor tiveram as datas alteradas e acontecerão no dia 18, às 14h, contra o Vasco, e dia 21, às 19h30, contra o Botafogo, ambos no Rio de Janeiro. Depois o Mogi das Cruzes volta a jogar no Hugão no dia 2 de dezembro contra o Campo Mourão, às 19h.

Nesta tarde, Jimmy Dreher, Caio Torres, Shamell Stallworth, Larry Taylor e Fabricio Russo foram os destaques com mais de dois dígitos convertidos no placar. Jimmy com 19 pontos e cestinha do jogo, Caio com um duplo-duplo de 16 pontos e 10 rebotes, Shamell com 15 anotados, Larry com 10 e Fabricio também com 10. O ala-pivô Tyrone Curnell cumpriu seu segundo o último jogo de gancho neste sábado e já estará de volta ao elenco na próxima partida.

“Não digo que relaxamos no último quarto porque a outra equipe também tem méritos. Eles colocaram uma tática de defesa com um time que marca mais, partiram para o tudo ou nada e acabou funcionando. A gente teve um off no ataque e deu vida para o time deles. Mas esporte é superação, é saber voltar a ter o controle do jogo e finalizar”, salienta o técnico Guerrinha.

Com 13 de eficiência em quadra, Fabricio elogiou a defesa: “A defesa estava muito bem encaixada. A gente tirou os principais pontuadores deles, como os americanos, e o jogo fluiu. No último quarto demos um vacilo, mas o mais importante é que conquistamos a segunda vitória em casa. Agora vamos analisar os erros do último quarto, especialmente, para não cometermos lá no Rio”.

Nos placares parciais, 24 a 15 no primeiro quarto, 26 a 23 no segundo, 18 a 16 no terceiro quarto e 12 a 21 no último período.