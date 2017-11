Mogi Basquete inicia reta final de preparação para estreia no NBB

Faltando apenas três dias para a estreia no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil), o Mogi/Helbor retomou o trabalho de preparação para encarar o Basquete Cearense nesta quinta-feira (9), às 20 horas, no Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos. O grupo fez mais um trabalho forte na quadra do Hugão, na tarde desta segunda-feira (6).

“O time está com uma força mental muito boa nesta reta final de preparação. Eles se reuniram também e agora é trabalhar o foco principalmente. É um campeonato que a organização é muito boa e as equipes são ótimas. Todo mundo quer fazer um bom campeonato. Então, é um astral totalmente diferente para o NBB. Sabemos que teremos derrotas, vitórias boas diferenciadas, surpresas, mas é um campeonato no qual as equipes vão se encontrar e construir nas dificuldades. Não define nada, mas as equipes se construirão dentro do campeonato, com derrotas e vitórias”, destaca o técnico Guerrinha.

Uma boa notícia para o treinador foi a participação do ala-pivô Wesley Sena no coletivo na parte final do trabalho. O camisa 12, que se recupera de uma entorse no pé direito, já havia retornado ao trabalho de quadra na semana passada, mas ainda não tinha participado do cinco contra cinco. “Hoje foi o primeiro treino completo. Ainda não estou com 100% de segurança, mas até o dia do jogo espero estar bem melhor e ajudar o time da melhor maneira possível. Não 100%, mas o tempo que tiver dentro de quadra vou poder ajudar”, adverte o atleta.

Ingressos

Os ingressos para o jogo contra o Basquete Cearense nesta quinta-feira (9), às 20 horas, serão vendidos na bilheteria do Hugão nestas terça (7) e quarta-feira (8), das 10 às 20 horas, com valor promocional antecipado de R$ 10. Na quinta (9), o bilhete volta ao valor normal de R$ 20. Também será possível comprar o ingresso antecipado para o jogo contra o Vitória, no sábado (11), às 14 horas. Os bilhetes para esses dois primeiros jogos e para os três seguintes no Hugão podem ser comprados pelo site totalplayer.com.br/mogi a R$ 10 (optar pela meia): Campo Mourão (2 de dezembro, às 19 horas), Franca (12 de dezembro, às 19h30) e Bauru (16 de dezembro, às 14 horas).