Mogi Basquete lançará projeto piloto de clínica de basquete em escolas

Os alunos da rede pública de Mogi das Cruzes terão maior contato com o basquete a partir desta quarta-feira (20). O Mogi das Cruzes/Helbor, em parceria com a Diretoria Regional de Ensino e as Secretarias Municipais de Educação e de Esporte e Lazer, lançará o projeto piloto da clínica Mogi Basquete na Escola, às 15 horas, na Escola Estadual Alzira Fernandes Scungisqui, no Jardim Aracy. A proposta é ensinar os fundamentos do esporte aos estudantes.

A clínica contará com a coordenação de professores de educação física e também terá a presença de jogadores, da comissão técnica e do mascote da equipe. Além de aprenderem as técnicas e poderem ‘tietar’ os jogadores ao final das atividades, 250 alunos receberão ingressos para assistir ao jogo do Mogi Basquete contra o Franca, neste domingo (24), às 19 horas, no Ginásio Hugo Ramos.

“Nós já fazíamos as clínicas nas escolas de uma forma mais interativa com a equipe. Desta vez, nós estamos padronizando um projeto que pretende ensinar os fundamentos a esses jovens para praticarem o basquete nas escolas. Tive uma reunião com a dirigente estadual de ensino, Rosania Morroni, e com a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes, e estamos alinhando uma agenda para abranger todas as escolas do município com o basquete, em uma clínica padrão para envolver os estudantes com o esporte. Amanhã será um projeto piloto, com os professores que darão os fundamentos para eles e depois teremos a presença dos jogadores e da comissão técnica para haver essa interação com eles. Sempre que der, estaremos com o time completo nestas clínicas ou com alguns jogadores”, destaca o secretário de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Na próxima semana, o Mogi Basquete irá divulgar a agenda das próximas clínicas e também os critérios para que as escolas se cadastrem para receber as atividades e a presença da equipe.