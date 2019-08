Mogi Basquete oficializa contratação de Fúlvio, e armador estreia contra São Paulo nesta terça

Após 15 anos, o armador Fúlvio Chiantia volta a defender o Mogi das Cruzes. A diretoria do Mogi das Cruzes Basquete oficializou no final da tarde desta segunda-feira (19) a contratação do armador de 38 anos para a temporada 2019/2020. Fúlvio fará a sua estreia contra o São Paulo nesta terça-feira (20), às 20 horas, na capital, pela abertura do segundo turno do Campeonato Paulista. A partida será transmitida ao vivo pela TV FPB no YouTube.

O armador, que tem passagens pela seleção brasileira, jogou em Mogi das Cruzes por duas temporadas: 2002/2003 e 2003/2004. Fúlvio estava no Bauru na temporada passada, com médias de 8,4 pontos e 5,6 assistências em quase 26 minutos em quadra. Ele também defendeu recentemente São José, Brasília e Vasco da Gama.

“É um momento de felicidade. Todo mundo sabe a identificação que eu tenho com a cidade. Me casei com uma mogiana, a família dela é daqui. Então, todas as férias eu passo boa parte delas aqui, a gente tem essa identidade. Fico muito feliz e espero corresponder. Eu sei a responsabilidade que é defender essa cidade e espero somar com o grupo”, destaca o armador.

Com um pré-acordo, Fúlvio já vinha treinando com o restante da equipe nas últimas semanas e estará à disposição do técnico Guerrinha para o jogo desta terça. “Essa é a minha segunda semana de treinos com a equipe. Estou em adaptação. O resto do elenco ainda não está também na sua forma ideal, nem é ainda para estar, mas a gente vai passo a passo. Não sou mais um menino de 18 anos que jogava basquete o dia inteiro e agora é ter consciência, fazer uma análise com a comissão técnica e dar sequência na temporada”, completa.

O Mogi das Cruzes Basquete venceu o tricolor no primeiro turno por 83 a 76 jogando no Ginásio Hugo Ramos. A equipe mogiana abre o returno como segundo do grupo atrás do Sesi/Franca.