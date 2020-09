Mogi Basquete realiza testes para Covid-19 para iniciar treinos coletivos

O Mogi das Cruzes Basquete realizou exames de testagens para Covid-19 em atletas e integrantes da comissão técnica na manhã desta segunda-feira (14). Os testes foram feitos no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, onde a equipe já desenvolve trabalhos individualizados com os atletas há mais de três semanas.



O time vem seguindo todos os protocolos exigidos pelas autoridades de saúde, como o uso de máscaras, não compartilhar materiais de treino, como toalhas e garrafas, para que possa iniciar os treinamentos coletivos com o grupo para o início do Campeonato Paulista 2020, previsto para iniciar no dia 1º de outubro. O Mogi Basquete estreia no dia 2 contra a Liga Sorocabana, em casa.



“Nós já vínhamos fazendo um trabalho virtual durante a pandemia. Logo que fechávamos com um jogador, antes dele chegar aqui, o Eric [Ruiz, preparador físico] já estava fazendo um trabalho à distância e a comissão também na parte técnica. Agora, nessa volta, nós fizemos um trabalho totalmente individualizado, dividido em dois grupos pequenos, sem contato nenhum entre eles. Na realidade, fizemos uma pré-temporada para começar a pré-temporada. É um ano muito atípico”, explica o técnico Guerrinha.



Treino-jogo



O Mogi Basquete fará um treino-jogo contra o Pinheiros, no próximo domingo (20), às 16h, em Guararema. O trabalho preparatório para o Paulista faz parte do evento festivo de entrega da reformulação e modernização do Ginásio Municipal Lázaro Germano e terá transmissão ao vivo pelo YouTube. O link será disponibilizado pela Prefeitura de Guararema antes da data e disponibilizada para a torcida.



“Será um treino-jogo mais para os meninos se movimentarem, porque não tivemos treino com contato. Agora, a partir dos resultados dos testes, nós faremos. Também não dá também para fazer nada de parte tática, nem da nossa parte, nem da parte do Pinheiros. Eles estão mais adiantados, porque são um time novo que já vem da Liga de Desenvolvimento com uma base boa e mais alguns jogadores. Mas a ideia é desenvolver o time e os jogadores, principalmente porque estamos recomeçando novamente a equipe. Qualquer situação é muito boa para agregar valores”, ressalta o treinador.