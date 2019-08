Mogi Basquete recebe o América neste sábado pelo Paulista

O Mogi das Cruzes Basquete enfrenta o América, de São José do Rio Preto, neste sábado (24), às 19 horas, no Ginásio Hugo Ramos. A partida marcará a estreia do armador Fúlvio Chiantia no Hugão.

Os dois times vivem situações diferentes na competição. Enquanto os mogianos estão na segunda colocação, com cinco vitórias e duas derrotas, os riopretenses estão na quinta posição na chave, com apenas dois triunfos. No primeiro turno, o Mogi das Cruzes Basquete venceu o adversário por um placar elástico (117 a 56), mesmo jogando fora de casa.

“É um jogo que precisamos da vitória e também pensar em crescimento individual e da equipe. Independente da classificação do adversário, se está em primeiro, em último ou no meio, a gente tem como meta o crescimento. Essa é a nossa proposta. Fizemos algumas mudanças concentrando mais na defesa, porque fomos muito mal no último jogo, apesar de todo o talento e qualidade do São Paulo, que tem jogadores experientes. Mostramos vídeos, conversamos, treinamos para dar ênfase maior na defesa”, adverte o técnico Guerrinha.

Ingressos

Neste sábado, o bilhete custará R$ 20, com meia para estudante, professor, idoso, deficiente físico, funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Crianças até seis anos não pagam. A bilheteria abrirá às 17 horas e aceita cartões de débito e crédito. A partida também será transmitida ao vivo pela TV FPB no YouTube (GCS Sports).