Mogi Basquete recebe o Vitória neste sábado no Hugão

Em busca da segunda vitória no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil), o Mogi Basquete encara o Vitória neste sábado, às 14 horas, no Ginásio Hugo Ramos. Os ingressos para a partida estão sendo vendidos com o valor normal de R$ 20, com direito à meia entrada.

Na tarde desta sexta-feira (10), o grupo assistiu a edição de vídeo e fez um trabalho na quadra para o duelo contra o seu algoz da temporada passada. “É uma equipe mais forte do que a do ano passado. Contrataram o Murilo [Becker] e um americano muito bom que jogava no Gimnasia, da Argentina, mantiveram a base que estava dando certo e trouxeram outro americano para o lugar do Key. Eles disputaram a Liga Sul-Americana, a Copa Avianca e fizeram amistosos no Rio. Então, é uma equipe que chega bem preparada para o NBB. Será um jogo fortíssimo, contra um candidato direto. Ainda estaremos sem o Tyrone e vamos ter de fazer muitas mudanças na parte tática para cobrir essa falta do físico que podemos sofrer um pouco contra eles”, adverte o técnico Guerrinha.

Por conta de punição de dois jogos na temporada passada, o ala-pivô Tyrone Curnell cumpre o último jogo de suspensão nesta partida.

Se os mogianos estrearam vencendo o Basquete Cearense por 80 a 62, os baianos vêm de derrota para a Liga Sorocabana na abertura da competição por 80 a 75. A partida será transmitida ao vivo pela Band.