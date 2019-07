Mogi Basquete recebe São José para treino-jogo nesta sexta

O Mogi das Cruzes Basquete realiza mais um treino-jogo como preparação para o Campeonato Paulista com o São José Basketball nesta sexta, às 17h30, no Ginásio Hugo Ramos. A atividade será fechada para a imprensa e para a torcida.

Nessa quarta-feira (24), o time mogiano foi ao Parque São Jorge, em São Paulo, para treinar com o Corinthians. O técnico Guerrinha voltou bem satisfeito da capital com o que viu do grupo em quadra. As duas equipes fizeram três quartos de 12 minutos. Acordado pelos clubes, o placar final não foi divulgado.

“Atingimos plenamente o objetivo, que era fazer um treino contra uma equipe forte, na casa dela. Foi muito equilibrado, com todas as alternativas, até na última bola. Aumentamos o tempo dos quartos para termos um maior revezamento. Ganhamos muito em termos de treinamento e de preparação para a temporada”, destaca o treinador.

Paulista

O Mogi Basquete estreia no Paulista no dia 1º de agosto, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, contra a Liga Sorocabana. No sábado (3), recebe o São Paulo, às 19h.

Os ingressos para estas e todas as outras quatro partidas no Hugão pela fase de classificação estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e também online (totalticket.com.br/mogi) a R$ 10 até um dia antes do jogo. Agora é possível pagar com cartão de crédito no quiosque e também na bilheteria.