Mogi Basquete renova com o ala-pivô Fabricio Russo

O Mogi das Cruzes Basquete anunciou na tarde desta quinta-feira (13) a renovação do ala-pivô Fabricio Russo por mais um ano. O atleta está no clube desde 2016 e irá para a quinta temporada defendendo a equipe mogiana.



Fabricio foi um dos grandes destaques do time na último NBB (Novo Basquete Brasil), com médias de 8,6 pontos, cinco rebotes e 10,7 de eficiência por jogo. O ala-pivô é um dos poucos remanescentes da equipe que conquistou os títulos Paulista e Sul-Americano, em 2016, e foi vice-campeão da Liga das Américas e do NBB, em 2018.



“Estou muito feliz pela renovação. Vou para a minha quinta temporada em Mogi e tenho uma grande identificação com a cidade, com a torcida, com os meus amigos e com o time. Quero agradecer a confiança da diretoria, da comissão técnica e do Guerrinha, e espero que essa temporada seja feliz e brilhante como foram as demais. Podem ter certeza que o Mogi vem forte e vamos trabalhar muito duro para atingir nossos objetivos”, ressalta o camisa 10.



Fabricio Russo é o quinto nome confirmado pela diretoria para temporada 20/21. Além dele, o Mogi Basquete anunciou as renovações do técnico Guerrinha, do ala-pivô Luís Gruber e também a chegada dos alas-pivôs Wesley Castro e Douglas Santos.



A diretoria ainda segue conversando com empresas para captar patrocínios para formar uma equipe forte para a temporada.