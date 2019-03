Mogi Basquete retoma preparação as quartas de final do NBB

O Mogi Basquete terá, pelo menos, 15 dias para se preparar para as quartas de final do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). O time conseguiu a vaga direta com a quarta colocação na fase regular e agora aguarda o vencedor do playoff de oitavas entre Paulistano/Corpore (5º) e Basquete Cearense (12º).

O grupo retomou os trabalhos nesta quinta-feira no Ginásio Hugo Ramos com a presença do ala Guilherme Filipin. O camisa 11 se recuperou de uma crise renal, sofrida após o jogo contra o Sesi/Franca, no último sábado. O ala Gui Deodato, que trata uma lesão no joelho direito, também esteve na quadra fazendo alguns arremessos. A previsão é de que ele esteja liberado para o trabalho com os demais jogadores na próxima semana.

O técnico Guerrinha vai aproveitar este período para corrigir os erros e evitar as oscilações durante as partidas. “Nós trazemos de positivo para os playoffs todo o sangramento que tivemos, com lesões e suspensões, e chegar em um momento de dificuldade, como é o playoff, calejado com isso. Precisamos melhorar, definitivamente, a oscilação. Uma hora a gente faz um primeiro tempo muito abaixo e o segundo tempo muito acima. A gente espera diminuir essa oscilação. Para isso, precisa ter uma constância melhor no ataque. E playoff é inspiração. Se tivermos mais jogadores inspirados e jogando bem, como o Pecos na última partida, com certeza, ajuda muito o time”, ressalta o treinador.

Os jogos entre Paulistano/Corpore e Basquete Cearense serão nos dias 5, 8 e 10 de abril. O primeiro confronto será em Fortaleza e os demais em São Paulo.