Mogi Basquete retoma preparação para jogos pelo NBB Caixa

O Mogi Basquete tem dois jogos importantes no Ginásio Hugo Ramos nesta semana pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Primeiro, encara o Vasco da Gama na quarta (13), às 20 horas, e depois enfrenta o Paulistano/Corpore, na sexta (15), às 21h10. Os ingressos para as duas partidas estão à venda com valor promocional antecipado de R$ 10 (cada) no quiosque do clube no Mogi Shopping (só dinheiro) e pelo site totalticket.com.br/mogi (optar pela meia).

O grupo retomou a preparação para os dois duelos nesta segunda-feira no Hugão. O Mogi das Cruzes/Helbor é o quarto colocado no NBB, com 14 vitórias em 19 jogos. O adversário desta quarta está na 12º posição, com apenas cinco vitórias em 18 partidas, e vem de três derrotas seguidas. Já o jogo de sexta contra o Paulistano/Corpore será um duelo direto pelo G-4. O time da capital é o quinto colocado, com 12 triunfos em 19 partidas.

“Estamos trabalhando a características do jeito que eles jogam, dos jogadores, quem arremessa mais, quem passa mais, o jogo interno. O Vasco tem todas as peças e temos de trabalhar não só para este jogo como também para o contra Paulistano, que é o jogo logo em seguida e teremos apenas um treino no intervalo de um dia. Então já estamos nos preparando para os dois jogos”, destaca o técnico Guerrinha.

O treinador ainda não poderá contar com os ala-pivôs Fabricio Russo,suspenso preventivamente, e José Carlos, que passou por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo.