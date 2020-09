Mogi Basquete retoma preparação para o Campeonato Paulista com treinos coletivos

Ainda sem todos jogadores à disposição, o Mogi das Cruzes Basquete retomou a preparação para o Campeonato Paulista com o primeiro trabalho coletivo com contato no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, na manhã desta quarta-feira (23). A equipe já vem fazendo trabalhos individualizados no local há cerca de um mês e só recentemente, com o treino-jogo contra Pinheiros, no domingo (20), em Guararema, realizou um trabalho com contato, após ter 100% dos testes negativados para Covid-19.



O grupo ainda não conta com o ala-pivô Luís Gruber, que segue em reabilitação pós-cirurgia no ligamento cruzado anterior esquerdo, com o armador Fúlvio Chiantia e o ala-pivô Fabricio Russo, que estão fazendo treinos específicos individualizados, nem com os recém-contratados alas Dominique Coleman e Rafael Previatti, que devem se apresentar no início de outubro.



“Já estávamos trabalhando os conceitos, mas não é a mesma coisa de treinar com contato, como fizemos hoje. E o treino-jogo mostrou isso. O Pinheiros estava à frente porque é um time que já está há dois anos juntos na Liga de Desenvolvimento e jogou com dois jogadores experientes. Nós jogamos apenas com o Wesley, mas fizemos um bom trabalho e está sendo ótima a preparação para nós. Na próxima semana, devemos contar com o Rafael [Previatti, uruguaio], que chega dia 1º no Brasil, e o Coleman [Domenique, norte-americano], que está esperando o visto e deve chegar por volta do dia 10 para nos reforçar no segundo jogo em casa, contra Bauru”, ressalta o técnico Guerrinha.



Paulista

A equipe mogiana estreia no Campeonato Paulista em casa contra a Liga Sorocabana (LSB) no dia 2, ainda sem horário definido. Além dos sorocabanos, o grupo também enfrentará Sesi/Franca, Zopone/Bauru e Unifae São João da Boa Vista. Na Chave B estão Corinthians, São Paulo, Paulistano, Pinheiros e Basquete Osasco.



Os jogos serão em turno único na fase classificatória e quatro equipes de cada grupo se classificam para compor as Chaves C e D, que serão disputadas em quadrangular de turno único em uma sede. As duas primeiras colocadas de cada chave se enfrentam em sistema de cruzamento olímpico (1C X 2D, 1D X 2C // perdedor x perdedor, vencedor x vencedor). Todos as partidas devem ter transmissão ao vivo da TVFPB no Youtube.