Mogi Basquete retoma treinos para encarar o Franca nesta quinta

A quinta-feira (29) será de clássico no Ginásio Hugo Ramos. O Mogi das Cruzes Basquete recebe o líder e invicto Sesi/Franca, às 20h. Os ingressos para o duelo estão à venda com valor promocional de R$ 10 até esta quarta no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi. No dia, o bilhete volta ao valor normal de R$ 20, com direito à meia entrada.

O grupo voltou a treinar em dois períodos nesta segunda-feira no Hugão. O trabalho foi todo voltado para o confronto contra a equipe francana, que ainda não perdeu na competição, com oito vitórias, e também para o jogo contra o Pinheiros, no domingo, às 16h, na capital. Os mogianos estão na segunda colocação do grupo, com seis triunfos em oito partidas.

“Nós temos dois jogos decisivos nesta semana: Franca, em casa, e Pinheiros, fora. As duas equipes têm mais ou menos as mesmas características. A única coisa é que o Franca têm mais jogadores e é mais completa em todos os sentidos. Nós temos que tirar eles da zona de conforto deles. Se a gente jogar normal, eles vão ganhar normal. Os jogos são situações diferentes, um por jogar em casa e o outro na casa do adversário, mas no nível que nós estamos nos preparando para enfrentar o Franca, automaticamente, mentalmente já estamos nos preparando para o Pinheiros. Até porque não teremos tempo para nos prepararmos para o jogo de domingo”, adverte o técnico Guerrinha.

No primeiro turno, jogando no Ginásio Pedrocão, em Franca, os donos da casa venceram por 94 a 78. A partida desta quinta será transmitida ao vivo pela TV FPB no YouTube (GCS Sports).