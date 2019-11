Mogi Basquete retoma treinos para sequência fora de casa sem o armador Alexey Borges

O Mogi das Cruzes Basquete voltou aos trabalhos no final da tarde desta segunda-feira, no Ginásio Hugo Ramos, para uma sequência dura fora de casa pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) contra Bauru, neste sábado (9), às 12h50, Franca, na segunda (11), às 20h, e Flamengo, dia 15, às 21h10. A partida contra os bauruenses será transmitida ao vivo pela Band.

Assim como na última partida contra o Pinheiros, a equipe não terá o armador Alexey Borges, que sofreu uma pequena lesão no menisco do joelho esquerdo e deve passar por uma cirurgia ainda esta semana. Ele deve ficar fora por até 20 dias. “No final do jogo contra o San Lorenzo [pela Champions League], ele teve um entorse no joelho esquerdo. Hoje ele foi reavaliado pelos médicos do time, encabeçado pelo doutor Marcos Antonio Nali [do Imot - Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia], e foi constatada uma lesão de menisco muito pequena e, provavelmente, vai para uma cirurgia. Deve ficar afastado de 15 a 20 dias. É mais como precaução mesmo para não esticar muito essa situação, porque pode não melhorar e ficar sempre doendo. Por isso foi optado pela cirurgia”, explica o fisioterapeuta do clube Atílio Suarti.

Se não poderá contar com Alexey, o técnico Guerrinha comemora o fato de ter agregado três reforços à equipe no garrafão, com a volta do ala-pivô Alexandre Paranhos, a integração do ala-pivô Fabricio Russo e a chegada do jovem ala-pivô Alex Doria. “Se a gente conseguir ter todo mundo no treino como teve hoje, com certeza, vamos fazer uma semana boa de treinamentos para esses jogos fora. Temos três jogadores a mais embaixo do garrafão e perdemos o Alexey mais na linha de cima, que é momentâneo. É legal que a gente vai trabalhando outras opções de defesa, outras situações e vamos agregando. Precisamos subir mais a defesa, ser mais agressivos, tirar espaço do adversário, ter revezamento, que no ataque as coisas vão saindo”, adverte o treinador.

Ingressos

Depois dessa sequência fora, os mogianos reencontram a torcida no dia 18, às 20h, contra o Pato Basquete, do Paraná. No dia 21, às 19h, o Mogi das Cruzes Basquete recebe o Rio Claro. Os ingressos para estes jogos já estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi a R$ 10 (promocional antecipado). Também está disponível o bilhete para a tribuna a R$ 40, com direito à meia entrada, pipoca e refrigerante à vontade, e para o camarote quadra a R$ 120, com direito à meia e acesso à Sala Jaguá para um coffe break.