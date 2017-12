Mogi Basquete se despede do Hugão em 2017 com vitória sobre Bauru

O Mogi Basquete fechou 2017 no Ginásio Hugo Ramos com uma vitória gloriosa sobre seu arquirrival, Bauru. A partida deste sábado (16) terminou com o placar justo de 72 a 69, mas os mogianos não permitiram que os visitantes ultrapassassem o marcador em nenhum momento do jogo. O último compromisso antes das festas de final de ano será nesta quarta-feira (20), às 19h30, diante do Pinheiros, em São Paulo. Por enquanto, os mogianos estão com nove vitórias e uma derrota no NBB 10, contra o Caxias, lá no Sul.

Os americanos Shamell Stallworth e Tyrone Curnell foram os cestinhas da tarde com 21 e 20 pontos respectivamente. Jimmy Dreher também se destacou com 12 anotados. Pelo Bauru, Rafael Hettsheimeir foi o maior pontuador: 19.

“O jogo foi emocionante, disputadíssimo. As duas equipes lutaram, mas o importante foi a nossa vitória. Foi uma superação, com todo mundo saindo pelos dois lados por falta. O campeonato está sendo muito equilibrado, muito bem disputado. Taticamente falando, o Caio foi decisivo, jogando em cima do Rafael [Hettsheimeir], e no ataque também em alguns momentos”, avalia o técnico Guerrinha.

Para o camisa 0 e ídolo da torcida mogiana, Tyrone, encerrar o ano com vitória em casa é ainda melhor. “A gente gosta de começar e terminar com vitória. Dá mais ânimo para começar 2018 cheio de objetivos. A torcida nos ajudou muito e por isso ganhamos. Quando a gente joga contra Bauru, que é um time bom e o atual campeão, sempre é uma briga boa. O nosso coletivo hoje foi muito bom. Eu fui bem também, mas a vitória é mais importante para mim, com dois ou 30 pontos. Quando o Caio também está disponível para nós, ajuda muito, já que é um dos pivôs mais valiosos no Brasil.”

Nos placares parciais, 19 a 13 no primeiro quarto, 14 a 16 no segundo, 18 a 16 no terceiro quarto e 21 a 24 no último.