Mogi Basquete se prepara para enfrentar o Paulistano na Copa Super 8

Depois de fechar o primeiro turno com vitória e como equipe mais eficiente e com o melhor ataque do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil), o Mogi Basquete voltou ao Ginásio Hugo Ramos nesta segunda-feira para se preparar para encarar o Paulistano na Copa Super 8. O confronto mata-mata será nesta quinta-feira (20), às 20h15, no Hugão. O campeão desta competição ganha uma vaga para a Liga das Américas, que começará a ser disputada no final de 2019.

Os trabalhos da noite foram coordenados pelos assistentes técnicos Danilo Padovani e Alexandre Rios, já que o técnico Guerrinha passou por um procedimento cirúrgico para tratar um problema de sinusite na tarde e só voltará à equipe em janeiro. Padovani, que já esteve à frente da equipe em outras ocasiões, assumirá o comando do time na Copa Super 8.

“O Guerra foi para a cirurgia e deixou bem claro que continuam os mesmos fundamentos, os mesmos conceitos na parte tática. Isso não muda muito. Agora é focar nesta competição, que é muito curta e lembra muito a Liga das Américas e a Sul-Americana. Em três jogos é possível conquistar uma vaga que no NBB leva oito meses de campeonato. Então é uma oportunidade única, que o time todo está focado, conversamos sobre isso, tanto para mim, como para os jogadores. A gente espera, com a torcida e a ajuda de todo mundo, melhorar a defesa e sair com a vitória que é o principal”, destaca Padovani.

Ingressos

Os ingressos para o jogo contra o Paulistano estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi com o valor promocional antecipado de R$ 10. No dia do jogo o valor volta ao preço normal de R$ 20, com direito à meia entrada para estudante, professor, idoso, deficiente físico e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi. Quem comprar online deve optar pela meia entrada.

Liga das Américas

A Fiba Américas confirmou as sedes de disputa da Liga das Américas 2019 nesta segunda-feira. No Grupo C, o Mogi das Cruzes/Helbor vai a Valdívia, no Chile, para encarar a equipe anfitriã Ánimas de Valdívia e os argentinos San Lorenzo e San Martín de Corrientes. Os jogos serão entre os dias 1º e 3 de fevereiro.