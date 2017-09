Mogi Basquete vai a Sorocaba encarar LSB nesta quinta pelo Paulista

O Mogi Basquete enfrenta a Liga Sorocabana nesta quinta-feira (14), às 19h30, no Ginásio Gualberto Moreira. Essa será a primeira partida de uma sequência de três fora de casa pelo Campeonato Paulista. Depois, os mogianos encaram o Paulistano no domingo, às 18 horas, e o América, em São José do Rio Preto, na outra quinta (21), às 20 horas.

“Temos um jogo duro, contra uma equipe que tem jogadores experientes, os americanos estão encaixando e que cresce muito jogando em casa, fica muito aguerrida. Será um jogo duro não só na quinta, como também no domingo contra o Paulistano. Uma vitória nesta semana, principalmente contra o Paulistano, nós vamos ficar em segundo ou primeiro na classificação, dependendo se Franca perder os jogos”, adverte o técnico Guerrinha.

O grupo fez o último treino forte para a partida nesta quarta no Ginásio Hugo Ramos. Foram realizados cinco desde a segunda-feira. “A gente fez muitas coisas para melhorar o que erramos nos últimos jogos, como lance livre e na defesa. E nesta semana a gente fez bastante isso. Chegamos mais cedo para arremessar lance livre e melhorar o aproveitamento. Na defesa estamos treinando nossas jogadas e melhorando a comunicação para consertar nossos erros e acredito que estamos bem preparados para o jogo de amanhã”, destaca o armador Larry Taylor.

Depois destes três compromissos fora de casa, o Mogi Basquete recebe o Franca no dia 24, às 19 horas, o Bauru no dia 30, às 19 horas, e fecha o returno contra o Pinheiros no dia 3 de outubro, às 20 horas.