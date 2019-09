Mogi Basquete vai a Sorocaba encarar a LSB nesta sexta pelo Paulista

Depois de duas vitórias importantes contra times que lutam pela ponta da tabela, o Mogi das Cruzes Basquete enfrenta a Liga Sorocabana nesta sexta-feira (6) fora de casa para continuar brigando pelas primeiras posições do Grupo A. A partida será às 19h30 com transmissão ao vivo pela TV FPB no YouTube (GCS Sports).

Os mogianos estão na segunda colocação, atrás do Sesi/Franca, com oito vitórias em 10 jogos. Já os sorocabanos têm apenas dois triunfos na competição e ocupam o sexto lugar. Os dois primeiros de cada grupo vão direto para as quartas de final da competição. As equipes classificadas de terceiro a sexto disputam as oitavas. Todos os playoffs serão em uma série melhor de três partidas.

O grupo fez o último treino técnico/tático para a partida no início desta noite no Hugão. O técnico Guerrinha quer a equipe com foco, intensidade e também inserir mais jogadores na rotação nos últimos dois jogos da fase de classificação para preparar o time para os playoffs.

“Os dois próximos jogos estão dentro do nosso plano de finalização antes dos playoffs. Para a gente, são jogos já pensando em playoffs. Precisamos aproveitar para inserir mais gente na rotação da equipe e outras coisas táticas que estamos treinando. É jogo para agregar e ganhar como a gente vem fazendo. Sabemos que Sorocaba melhorou muito nos últimos jogos com a entrada do Murilo [Becker, pivô], com a volta do Rinaldo [técnico], que dá a cara dele no time. É uma equipe que em casa tem bastante intensidade, é lutadora e não desiste nunca. Nós vamos continuar fazendo o nosso jogo. Cada jogo tem uma característica diferente do adversário e isso é bom para o nosso desenvolvimento”, destaca o treinador.

Depois deste duelo, o Mogi das Cruzes Basquete fecha a fase classificatória contra o Basquete Osasco, na segunda (9), às 20h, no Hugão. O ingresso para esta partida já está à venda com valor promocional antecipado de R$ 10 no quiosque do clube no Mogi Shopping e também online (totalticket.com.br/mogi).