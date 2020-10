Mogi Basquete vence categoria ‘Foto do Ano’ na Premiação Alternativa do NBB

A foto do ala André Góes vibrando na vitória sobre a Unifacisa no estouro do cronômetro pelo NBB (Novo Basquete Brasil), no dia 2 de fevereiro, clicada por Antonio Penedo, foi a vencedora da categoria ‘Foto do Ano’ na Premiação Alternativa realizado pela entidade.



O clique concorria com outros três registros feitos pelos fotógrafos Beto Miller, do Corinthians, Ricardo Bufolin, do Pinheiros, e Filippo Ferrari, do Rio Claro, e foi escolhido em votação nos perfis do NBB nas redes sociais.



Além dessa categoria, o Mogi Basquete também estava concorrendo a outros quatro prêmios: ‘Melhor Ação Social Rotineira’, com o ‘Projeto Mogi Basquete’; ‘Melhor Ativação de Maketing’, com a Sala Jaguá; ‘Melhor Ação Social Pontual’, com o ‘Minha escola no Hugão’, e ‘Torcida do Ano’.



O anúncio dos vencedores da Premiação Alternativa foi realizado na noite desta quinta-feira (8), em live no Facebook da Liga Nacional. As indicações aos prêmios foram feitas por atletas, equipes de comunicação e marketing dos clubes do NBB, imprensa especializada, influenciadores, narradores, repórteres e comentaristas que atuaram nas transmissões da última temporada.