Mogi Basquete volta aos treinos com vídeo e correções no ataque

O treino do Mogi das Cruzes/Helbor na tarde desta segunda-feira (21) começou com exibição da edição do vídeo da derrota para o Paulistano/Corpore no primeiro jogo da final do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil), no sábado (19). Depois, os atletas foram para a quadra do Ginásio Hugo Ramos para acertar ajustes no sistema ofensivo para o segundo jogo da série nesta quinta (24), às 19h30, em São Paulo. Apenas o ala-pivô Fabricio Russo, com dores no joelho direito, não participou das atividades.

“Segundo jogo zerado. Lógico que eles têm muitas coisas boas para colocar no jogo deles, mas nós podemos colocar muito mais para fazer um outro jogo e sair com uma vitória. Além da rotação, da velocidade de raciocínio e de ações, o grande problema nosso começou no ataque, que foi muito previsível, parado e facilitou a defesa. Estávamos sem criatividade e inspiração e, principalmente, sem fazer o que havíamos treinado e as coisas não aconteceram. Eles tiveram um jogo de transição muito em função do nosso ataque. A primeira coisa hoje foi corrigir o nosso ataque e amanhã vamos trabalhar, principalmente, a defesa. Sabemos que é importante ser rápido no raciocínio, porque é um time grande e que marca muito fechado. Precisamos fazer as coisas acontecerem mais rapidamente e não de forma previsível e lenta. Passamos isso para eles hoje no vídeo, mostramos as bolas do primeiro quarto, de ataque e defesa, e tentamos aplicar no treino e a resposta foi muito boa ”, destaca o técnico Guerrinha.

Apesar da derrota na estreia da série final, o grupo voltou às atividades motivado e sabendo que tem potencial para reagir nas próximas partidas. “O clima está bom. Lógico que ficamos um pouco baqueado, porque ninguém esperava uma derrota como foi, mas chegamos aqui todos dispostos e com energia para treinar. Sabemos que esse jogo do playoff já acabou. Agora temos que ver os erros e o que podemos fazer melhor, já pensando no próximo. De um ou de 20 pontos, é derrota do mesmo jeito. Temos uma semana boa pela frente para treinar e um jogo importante na quinta. O time está preparado e motivado. Não tem por que estar de cabeça baixa. Somos um time experiente e maduro o suficiente para saber onde erramos e o que faltou. Estamos trabalhando para arrumar isso. Ninguém fica terceirizando os erros. Cada um assume a sua responsabilidade e está pronto para melhorar. Só acaba a final quando alguém tiver três vitórias. Não tem que ficar triste agora. Já é outro dia e o pensamento agora é no próximo jogo”, adverte o ala Guilherme Filipin.

A equipe fará os dois próximos treinos nestas terça e quarta, no Ginásio Wlamir Marques (Corinthians), em São Paulo, local das duas próximas partidas na quinta (24), às 19h30, e no sábado (26), às 12h30, com transmissões do SporTV e da Band, no final de semana.

INGRESSOS

Os ingressos para o jogo 2 já estão à venda por R$ 50 pelo site omni.omniticket.com.br. A meia entrada será vendida apenas nas bilheterias do Parque São Jorge. O Paulistano/Corpore disponibilizou uma cota de 800 ingressos para a torcida do Mogi das Cruzes/Helbor (SETOR VERMELHO).