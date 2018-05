Mogi Basquete volta aos treinos para jogo 4 da final do NBB no sábado

O Mogi Basquete retomou a preparação para o quarto jogo da série final do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) contra o Paulistano/Corpore no próximo sábado (2), às 14 horas, no Ginásio Hugo Ramos. Os mogianos precisam vencer este duelo para forçar a quinta e última partida em São Paulo, no outro sábado (9), também às 14 horas.

O grupo voltou às atividades com edição do vídeo da derrota no jogo 3 no último sábado e depois realizou um trabalho na quadra. O ala-pivô Fabricio Russo, se recuperando de uma pancada no joelho direito, foi o único que não participou do treino desta tarde. Segundo o fisioterapeuta Atílio Suarti, o atleta deve ser poupado nos próximos treinos para evitar que edema piore, mas que ele joga no sábado.

“Várias situações [conversamos]. Principalmente do primeiro tempo. A quantidade de bolas de três deles, fizeram sete em 11, e como elas aconteceram, mesmo sabendo que eles iriam chutar e como a gente favoreceu a isso também. A diferença do jogo foi nessas bolas de três do primeiro tempo e que depois a gente ficou correndo na subida. No primeiro quarto também. Estava 12 a 11 e depois 6 a 1. Nos primeiros cinco minutos nós fizemos 11 pontos e nos cinco minutos finais fizemos um ponto. Então, precisamos trabalhar mais a bola de segurança, lance livre, rebote. Nós passamos cinco minutos para fazer um ponto. No segundo quarto tivemos um momento muito bom e outro muito ruim. Empatamos o jogo e deixamos eles abrirem oito a zero. Isso em uma final, em um jogo equilibrado, que chegou no final como uma bola ali e outra aqui, com eles pontuando apenas de lances livres no fim. Então são estudos para a gente levar para a próxima partida para não acontecer”, ressalta o técnico Guerrinha.

Apesar de estar atrás na série, os jogadores estão confiantes que na próxima partida a equipe apresentará um jogo bem melhor do que o último confronto. “A gente fez dois jogos lá e conseguimos o nosso objetivo que era ganhar pelo menos um para forçar o quarto jogo aqui. O que foi ruim é que se jogássemos um pouco melhor no terceiro jogo daria para ganhar, mas perdemos. Não acabou nada ainda. Teremos o próximo jogo em casa e vamos voltar melhor. Vamos entrar mais firme e não vamos ficar pensando no que eles vão fazer”, pontua o armador Larry Taylor.

INGRESSOS

Todos os ingressos para o jogo 4 foram vendidos nesse domingo em duas horas e meia. A partida deste sábado no Hugão terá transmissão ao vivo do SporTV e da Band.