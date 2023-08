Mogi Beisebol mantém liderança em torneios realizados pelo Estado

O Mogi Beisebol tem mantido a sua liderança em torneios realizados pelo Estado. O time mogiano, na categoria pré-infantil, para crianças até 10 anos, foi até a capital e se sagrou campeã invicta da Chave Prata em Torneio realizado nos dias 29 e 30/07, no Estádio Municipal Mie Nishi, (inaugurado em 1958 em comemoração ao cinquentenário da imigração japonesa no Brasil.

Com placares elásticos, o CIS Bunkyo Mogi Beisebol mostrou grande superioridade desbancado os times de Arujá (Nippon Blue Jays) por 18 a 3, de Santana do Parnaíba (Anhanguera Nikkei Clube) por 8 a 1 e 20 a 6, e Atibaia por 12 a 1.Os atletas Thyago Takahashi, Henry Marchetti, Emerson Mukotaka e Gustavo Sumiya rebatarem um Inside de Park Homerun, cada um, e Gustavo Sumiya ainda garantiu um Grand Slam, a rebatida, considerada na modalidade, a mais consagrada por empurrar quatro pontos de uma única vez. “É quase que um gol olímpico ou um gol do meio de campo”explica Juliano Abe, Manager Geral do Mogi Beisebol.

A categoria Tbol por sua vez, para crianças de 6 a 8 anos, e iniciantes na modalidade, visitou a cidade de Campinas para disputar o V Festival de Férias promovido pela Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol e também fez bonito, garantindo 2 vitórias em 4 jogos.“Para essa categoria os torneios não elegem um campeão, vencedores ou perdedores, até para servir de incentivo à prática do esporte e nem tanto promover a competição”, explica Juliano.

A Manager do Tbol, Maryucha Arena, que comemorou a participação do time e os resultados com um peixinho em campo (jogada em que o atleta chega à base deslizando de bruços) revela o segredo: “Criamos um ambiente muito acolhedor para as crianças que estão iniciando numa modalidade esportiva que além de democrática, privilegia os aspectos de disciplina, respeito, e união, e isso não é um ensinamento apenas aos atletas, mas também aos familiares que são sempre muito participativos na torcida, no banco de reservas, e dentro de campo”.

Novo uniforme e apresentação do time

O Mogi Beisebol apresentou no Centro Esportivo do Bunkyo, no último dia 29, o uniforme e as crianças que integram o Projeto Mogi Beisebol para Todos, aprovado junto ao Governo do Estado de São Paulo no âmbito da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, com a presença de representantes tanto do poder executivo como do legislativo municipal.

“Nosso sentimento é de enorme gratidão às empresas Embu, Höganäs, Rud e Shibata Supermercados que acreditaram nessa nova proposta de atuação social do Bunkyo de Mogi, já que temos forte atuação na cultura e agora voltamos também no esporte. Gratidão ao poder público Estadual e Municipal que veem a seriedade do trabalho sem fins lucrativos realizado pela entidade há tantos anos. Gratidão à diretoria composta por voluntários, e à equipe técnica que integra do projeto. E gratidão sobretudo aos pais, responsáveis e às crianças que depositaram em nós, a confiança de juntos, de maneira colaborativa, educarmos e formarmos cidadãos com C maiúsculo”, finaliza Juliano Abe.