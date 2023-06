Mogi Beisebol volta de Indaiatuba com bom resultado

O time do Bunkyo Mogi Beisebol, categoria infantil, para crianças de 11 e 12 anos de idade, foi à Indaiatuba neste fim de semana, dias 03 e 04 de junho, disputar o V Torneio Toshiro Takuma e trouxe na mala o troféu de Vice-Campeão da Chave Prata.

O torneio reuniu além do time da casa, as delegações de Atibaia, Cooper Clube de Cotia, Gecebs e Nippon Blue Jays, ambos de Arujá, Gigante da capital e Nikkei Curitiba.

Segundo o manager geral do time mogiano, Juliano Abe, a competição serve como preparativo para a tradicional Taça Brasil Inter Clubes, que será realizada no mês de julho, na cidade de Londrina, em sua 29ª edição.

“O calendário de torneios de campeonatos no beisebol, das categorias pré-infantil e infantil, ou seja, de crianças com 8 a 10 anos de idade e 11 e 12 anos respectivamente é bem concorrido ao longo do ano, o que gera a necessidade dos times se organizarem tanto dentro de campo como fora. As comissões técnicas, os managers, e os pais têm sido peças essenciais no desempenho esportivo que o Mogi Beisebol voltou a conquistar”, complementa Juliano Abe.

Os atletas Eduardo Sato (arremessador e 1ª base), Lucas Katuragui (arremessador e 2ª base) e Vinicius Utida (arremessador e 3ª base) foram os destaques do time de mogiano, que venceu o time do Gigante da capital por 7 a 6, mas foi derrotado na final da chave prata pelo time de Cotia pelo placar de 7 a 2.

O experiente e vitorioso técnico do Mogi Beisebol, Edson Koshino, continua exigente mesmo com os bons resultados. “Fiquei muito contente com os jogos realizados. Notei a evolução da equipe. Exijo no jogo aquilo que treinamos ao longo da semana, além de garra e foco. Nada além! Podemos muito mais. Podemos ir mais longe! Tenho convicção”.

O Bunkyo Mogi Beisebol conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Cruzes. Neste ano recebeu um importante estímulo por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, tendo a participação direta das empresas mogianas Embu, Hogänäs, Rud Correntes e Supermercado Shibata. “Toda criança mogiana de 7 a 12 pode iniciar a prática do beisebol”, convida Sergio Tavares, coordenador do Projeto Mogi Beisebol para Todos.