Mogi conquista medalhas no Torneio Novos Talentos

Nove mogianos participaram do Torneio Novos Talentos de Karatê Kyokushin, realizado no dia 11 de março no Ginásio do CEU Paraisópolis. Representando Mogi das Cruzes, Mario Formaggio (sênior) e Henry Santos (mirim) sagraram-se campeões de suas respectivas categorias.

Luiz Malta (juvenil pesado) conquistou a terceira colocação e Alan Conceição (infanto juvenil) e Fernando Akira (Juvenil Pesado) ficaram com a quarta colocação. Já os atletas Arthur Aranha (juvenil leve), Felipe Santos (Mirim), Matheus Carnevale (infanto) e Wendel Balbino (Iniciantes) não conquistaram classificações durante as disputas.

Esta foi a competição que antecede o Campeonato Brasileiro, que será em São Paulo. Nesta competição, a equipe de Mogi das Cruzes contará também com os atletas já classificados em outros torneios, já que o Torneio de Novos Talentos só é permitida a participação de atletas que não foram campeões em nenhum evento.