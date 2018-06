Mogi das Cruzes sedia 27º Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin

Ao todo, 150 atletas brasileiros estarão em Mogi das Cruzes neste domingo (1º) para disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin, promovido pela Confederação Brasileira da modalidade (CBKKO).

Os caratecas disputarão as modalidades de Mirim a Absoluto e participam todos os atletas que já estão classificados em seus respectivos estados: Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

O presidente da Federação Paulista de Karatê Kyokushin (FPKKO), Marcos Furlan, apontou que Mogi das Cruzes, o destaque deve ser mais uma vez o atleta LuiggiBattane, que em 2017 ficou em terceiro lugar na categoria Absoluto, no campeonato sulamericano da modalidade, também realizado em Mogi.

Outro destaque deve ser a atleta Bianca Borba, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que foi a campeã do GP Feminino da última edição da Copa Oyama de Karatê Kyokushin.

Vale lembrar que para a categoria Absoluto é classificatória. São 12 vagas para a seletiva que acontecerá no Chile em outubro deste ano e que servirá como preparatória para o Mundial do Japão, marcado para ser disputado em novembro de 2019.

Os organizadores estimam que, em média, mil pessoas estejam neste domingo no Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos. As disputas começam às 9 horas e a entrada é um agasalho.