Mogi das Cruzes/Helbor perde para Flamengo e agora foca na Liga das Américas

O Flamengo levou a melhor sobre o Mogi das Cruzes/Helbor na tarde deste sábado (26), no Ginásio Hugo Ramos. A partida, válida pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil), foi bastante equilibrada durante quase os 40 minutos, mas a equipe rubro-negra abriu vantagem no final e conseguiu a vitória por 81 a 74. Com o resultado, os cariocas assumem a terceira posição, até então mogiana, e a equipe da casa desce para o quarto lugar, com 14 vitórias e cinco derrotas (73,7% de aproveitamento). Agora, o Mogi das Cruzes/Helbor viaja para jogar a Liga das Américas, que disputará de 1º a 3 de fevereiro no Chile, e só volta a atuar pelo NBB nos dias 13 e 15 de fevereiro, contra Vasco e Paulistano, respectivamente, também no Hugão.

Destaques nesta tarde para Shamell Stallworth, com 20 pontos e sete rebotes, Gui Deodato, com 14 pontos; JP Batista, com 13 marcados, e Luís Gruber, com 10.

“Nosso time enfrentou o Flamengo de igual para igual. Essas bolas fáceis que eles não erraram e tiveram mais qualidade que deu uma diferença de 33% para a gente e 53% para eles. No final isso faz diferença. O placar de sete pontos de diferença foi muito mais pela luta e pelo envoilvimento. Não tivemos tanta assistência também. Temos uma média de 20 e demos 12, jogamos abaixo em função de não ter tido aproveitamento nas bolas faceis e eles tiveram. Nós tivemos que jogar dentro e facilita a defesa. Como também fizemos uma defesa que eles tiveram poucas bolas de três”, explica o técnico Guerrinha.

“Eles foram superiores durante a partida. Em nenhum momento a gente conseguiu passar, abrir vantagem e deixar a pressão para eles. Faltou isso dentro desse equilíbrio todo. Faltou a gente ter mais o controle do jogo. A gente sai daqui com mais coisas na nossa bagagem. Estamos crescendo como equipe e jogos assim são bons para descobrir que a gente tem nível para bater de frente e ser mais do que isso. Agora é trabalhar porque temos uma LDA pela frente”, pontua Gui Deodato.

Nos placares parciais, 16 a 24 no primeiro quarto, 19 a 12 no segundo, 17 a 21 no terceiro período e 22 a 24 no último.

Lançamento

Neste domingo (27), às 13h, a equipe estará no Mogi Shopping para apresentar o novo uniforme que usará para a disputa da Liga das Américas. Quem for com qualquer camisa do Mogi das Cruzes/Helbor (passeio ou jogo) ainda poderá ganhar uma camisa. Basta retirar o cupom no quiosque do clube (das 12h às 13h) para concorrer ao sorteio. A nova camisa também será vendida amanhã com 10% de desconto. O valor normal de venda é R$ 85 para adulto e R$ 75 a infantil. Os sócios que comprarem ainda ganham um copo do time.