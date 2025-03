Mogi é vice-campeão da Taça Yakult de Beisebol

A XVI edição da Taça Yakult de Beisebol Infantil, torneio organizado pela Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS), marcou o início da temporada brasileira de beisebol, na categoria infantil, para crianças de 11 e 12 anos de idade.

Ocorrida no último fim de semana (15 e 16 de março), na cidade de Ibiúna, no Centro de Treinamento CBBS/Yakult, o torneio é um dos importantes compromissos para o ranqueamento nacional, e a final entre a equipe paulista de Mogi das Cruzes e o Pinheiros, representante paranaense, só foi definida na última entrada, num jogo eletrizante que terminou com o placar de 13 a 8 a favor do Pinheiros. Os mogianos chegaram a liderar o placar até a penúltima entrada, mas o forte ataque paranaense acabou virando o jogo no final.

Em sua caminhada para a conquista do vice-campeonato, o Bunkyo Mogi Beisebol derrotou a equipe de Atibaia por 15 a 5; o Gigantes da capital paulista por 4 a 2 e na semifinal, a forte representação do Nippon Blue Jays de Arujá por 8 a 6.

Além do troféu de segundo colocado na competição, o time mogiano contou com os destaques individuais de Emerson Mukotaka como arremessador destaque; Henry Marchetti como o melhor infielder do torneio e Gustavo Bastos como o 3º melhor rebatedor.

Chorando copiosamente na saída do campo, e muito emocionado, o técnico Paulo Marchetti, considerado atualmente um dos melhores do Brasil, e citando as palavras de seu fiel companheiro e auxiliar técnico, Walter Mukotaka, disse aos jornalistas que faziam a cobertura do evento: “uma hora os planetas se alinham, e quando isso ocorre devemos estar preparados fisicamente e mentalmente, bem treinados, bem alimentados e deixar o cansaço, as lesões e as dores físicas e até as derrotas passadas para o dia seguinte, porque nessas horas, é foco, força e fé”.

E seguiu: “Nosso grupo tem um lema, criado pelo Sadao Isuyama, diretor presidente e pelo Juliano Abe, manager geral do Mogi Beisebol - Somos muito mais que um Time … Somos uma Família - e por isso que nestes momentos eu sempre faço questão de lembrar que esses atletas são resultado do trabalho de uma família, que começou lá no Tbol, passaram pelo Pré-infantil e todo o ensinamento dos nossos senseis e do corpo técnico do Mogi são as causas para o resultado excepcional que tivemos. Não foi a categoria infantil que ganhou, mas a família do Bunkyo Mogi Beisebol.

Juliano Abe, manager geral, ainda acrescenta: “todo resultado demanda uma avaliação. Nas derrotas analisamos os erros a serem corrigidos e os acertos que podemos potencializar. Nas vitórias, além de avaliar erros e acertos, devemos comemorar, e em especial agradecer, afinal, sem o apoio da cidade, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, do Governo do Estado de São Paulo, das entidades organizadores da modalidade, a CBBS e a FPBS, dos parceiros e patrocinadores como a Embu, Hoganas, Rinnai, Rud Correntes, Shibata Supermercados, e todo um staff, desde a comissão técnica, auxiliares, a nossa equipe de cozinha, manutenção de campo, limpeza, administrativo, pais e responsáveis, nada disso é possível. Obrigado a todos sem exceção! Vai Mogi!”.