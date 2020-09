Mogi encara o Paulistano em treino-jogo preparatório para o Paulista nesta terça

O Mogi das Cruzes Basquete fará um treino-jogo contra o Paulistano, nesta terça-feira (29), às 17h, no Clube de Campo de Mogi das Cruzes. O confronto faz parte da preparação do time para o Campeonato Paulista, que começa para os mogianos, nesta sexta (2), às 20h, contra a Liga Sorocabana, no Ginásio Hugo Ramos. O encontro não será transmitido, nem aberto ao público, por conta da pandemia do coronavírus.



As novidades no retorno do grupo aos treinos nesta segunda foram as participações do ala-pivô Fabricio Russo e do armador Fúlvio Chiantia no tático/coletivo. Os dois vinham realizando trabalhos específicos individualizados. Apesar de iniciarem o treino com os demais, eles ainda não estarão à disposição do time do técnico Guerrinha, que terá o mesmo elenco que enfrentou o Pinheiros, no domingo (20), em Guararema.



“É muito bom ter jogadores voltando para somar com trabalho que estamos fazendo com os mais novos. Sabemos da dificuldade de assimilação e de qualidade técnica e tática, mas os treinamentos e os jogos servem para isso. Vamos enfrentar o Paulistano, que está mais completo, tem mais experiência e contratou jogadores fortes para disputar títulos. O grau de dificuldade será bem maior e isso é ótimo para nos prepararmos não só para o Paulista, mas principalmente para o NBB. Quanto mais situações difíceis para o jogador, mais agregará no nosso trabalho”, ressalta o treinador.



O ala-pivô Luís Gruber ainda segue em reabilitação pós-cirurgia no ligamento cruzado anterior esquerdo. Os recém-contratados alas Dominique Coleman e Rafael Previatti que ainda não se integraram grupo, devem se apresentar no início de outubro.



Paulista

Além da Liga Sorocabana, a equipe mogiana também enfrentará Unifae/São João da Boa Vista, no dia 7, às 20h, fora de casa; o Zopone/Sendi/Bauru, dia 17, às 19h, no Hugão; e o Sesi/Franca, dia 22, às 20h10, no interior do Estado. Na Chave B estão Corinthians, São Paulo, Paulistano, Pinheiros e Basquete Osasco. Todos as partidas devem ter transmissão ao vivo da TVFPB no Youtube.



Os jogos serão em turno único na fase classificatória e quatro equipes de cada grupo se classificam para compor as Chaves C e D, que serão disputadas em quadrangular de turno único em uma sede. As duas primeiras colocadas de cada chave se enfrentam em sistema de cruzamento olímpico (1C X 2D, 1D X 2C / perdedor x perdedor, vencedor x vencedor).