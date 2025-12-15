Mogi recebe jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir do dia 4 de janeiro

A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Em Mogi das Cruzes, as partidas serão disputadas a partir do dia 4 de janeiro, com os jogos realizados no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. A entrada para acompanhar as partidas será gratuita para os torcedores.

Mogi das Cruzes sediará o Grupo 23 da competição, que terá a participação de União Mogi, Fortaleza (CE), Confiança (PB) e Centro Olímpico (SP). As equipes jogam entre si e as duas melhores colocadas na chave se classificarão para a sequência do torneio.

Na primeira rodada, dia 4 de janeiro, o Fortaleza enfrenta o Centro Olímpico, a partir das 13h. Na sequência, às 15h15, o União Mogi estreia na Copa São Paulo contra o Confiança (PB). As equipes voltam a campo no dia 7 de janeiro, para a segunda rodada. Às 13h, jogam União Mogi e Centro Olímpico, enquanto às 15h15 se enfrentam Confiança (PB) e Fortaleza.

Por fim, no dia 10 de janeiro, a definição do grupo acontecerá com mais dois jogos. A partir das 13h, jogam Centro Olímpico e Confiança (PB) e, às 15h15, o União Mogi encara o Fortaleza.

Considerada a maior competição do futebol de base do Brasil, a 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro. Após cinco edições, a Prefeitura de Mogi das Cruzes volta a apoiar financeiramente a realização da Copa São Paulo, dentro de sua política de investimento e valorização do esporte na cidade.

O Nogueirão também está passando por serviços de preparação do gramado para receber a competição. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos por empresa especializada e compreendem intervenções para preparação do solo, corte e adubação da grama.

Além disso, nos meses de março e abril, o gramado recebeu um trabalho intensivo, com controle e eliminação de pragas, cortes corretivos, aplicação de material para fortalecimento da grama, entre outros. Com isso, as condições do campo tiveram melhoria, de acordo com o acompanhamento realizado pela Federação Paulista.

Confira os jogos do Grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

4 de janeiro, 13h: Fortaleza x Centro Olímpico

4 de janeiro, 15h15: União Mogi x Confiança (PB)

7 de janeiro, 13h: União Mogi x Centro Olímpico

7 de janeiro, 15h15: Confiança (PB) x Fortaleza

10 de janeiro, 13h: Centro Olímpico x Confiança (PB)

10 de janeiro, 15h15: União Mogi x Fortaleza