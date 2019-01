Mogi recebe jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira

Mogi das Cruzes recebe nesta sexta-feira (4) a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Será a quarta vez consecutiva que a cidade será uma das sedes do torneio mais importante das categorias de base do país. Os jogos acontecerão no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, e reunirão o União Mogi das Cruzes, Santos, São Caetano e Sergipe, que formam o Grupo 25.

A primeira rodada terá jogos a partir das 16h15, com a partida entre União e São Caetano. Logo depois, às 19 horas, o Santos enfrenta o Sergipe. A entrada para acompanhar as partidas da primeira fase da Copa São Paulo é gratuita.

“Mogi das Cruzes receberá mais uma vez a Copa São Paulo e, neste ano, teremos o Santos como destaque, um clube que tem tradição na revelação de grandes talentos para o futebol brasileiro. É uma oportunidade para os mogianos torcerem e acompanharem futuros craques do nosso país”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Nos anos anteriores, Mogi das Cruzes também foi a base de grandes clubes brasileiros durante a primeira fase. Em 2016, o Flamengo, que tinha jogadores como Lucas Paquetá (hoje no Milan, da Itália) e Felipe Vizeu (atualmente na Udinese, também da Itália) jogou na cidade. O time da Gávea acabou sendo o campeão do torneio. Já em 2017, o Cruzeiro esteve em Mogi das Cruzes, enquanto, em 2018, foi a vez do Grêmio.

Para a realização das partidas, a Prefeitura de Mogi das Cruzes está oferecendo toda a estrutura para as equipes participantes. Além da Arena Nogueirão para os jogos, os times utilizarão os campos da cidade para os treinamentos e ficarão hospedados em um hotel na região central. A Guarda Municipal atuará como apoio ao trabalho de segurança desenvolvido pela Polícia Militar, enquanto agentes municipais de trânsito farão o controle do trânsito e as interdições necessárias.

Além das partidas do dia 4, o Nogueirão também receberá jogos no dia 7 de janeiro, quando o União Mogi das Cruzes enfrentará o Sergipe (17h45) e o São Caetano jogará contra o Santos (20 horas) e no dia 10 de janeiro, com os confrontos serão entre Sergipe e São Caetano (17h30) e União Mogi das Cruzes e Santos (19h45).

Os dois primeiros colocados da chave avançam para a segunda fase do torneio, quando enfrentarão times do Grupo 26, que tem sede em Guarulhos, e reúne as equipes do Flamengo-SP, Guarulhos, Coritiba e Madureira.

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira fica na rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº, na Vila Industrial.