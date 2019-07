Mogi recebe neste sábado semifinais do Campeonato Paulista de Futebol de Amputados

Mogi das Cruzes recebe neste sábado (13) as semifinais da 10ª edição do Campeonato Paulista de Futebol de Amputados. Os jogos serão disputados no Parque da Cidade, a partir das 9h30. A competição conta com a coordenação da ABDDF (Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Físicos).

As semifinais contarão com os seguintes confrontos, Corinthians/ Mogi x São Paulo, às 09h30; e Instituto Só Vida x Ponte Preta, às 11h. O evento reúne equipes masculinas na categoria adulto, sendo os jogadores de linha com amputação de uma das pernas e, os goleiros, de um dos braços. Os times do Corinthians, Instituto Só Vida e Ponte Preta.

A grande final do Campeonato Paulista está marcada para o dia 27 de julho, no Ibirapuera, em São Paulo.

Evento:

Semifinais - 10ª edição do Campeonato Paulista de Futebol de Amputados

Data: 13 de julho

Horário: A partir das 09h30

Local: Parque da Cidade de Mogi das Cruzes

Endereço: Rua Jardelina Almeida Lopes, 451, Mogi das Cruzes – SP

Entrada gratuita