Mogi sedia a partir desta sexta-feira Festival de Futebol Americano do Alto Tietê

Mogi das Cruzes sedia nesta sexta-feira (8) o 3º Festival de Futebol Americano do Alto Tietê. A competição é na modalidade flag 5 contra 5, com a participação de 10 instituições de ensino. Entre elas, duas de Suzano. O evento terá duração de três dias, com entrada gratuita a todo público.

Das escolas suzanenses da competição esta, o atual campeão, o Sesi Suzano e o Colégio Lumbini. As escolas participantes receberam equipamentos e treinamento gratuito durante 3 meses. O Mogi Desbravadores, organizador do evento, por meio dos seus atletas fez a capacitação dos professores de educação física, para adaptar a modalidade do futebol americano nas escolas.

“As escolas devem diversificar as culturas corporais oferecidas aos alunos. É notável o quanto essa modalidade exige dos alunos, que confiem nos companheiros, cooperem uns com os outros” disse o professor e técnico do time do Sesi de Suzano, Irion Filho, ele completa: “É difícil mensurar o crescimento dos estudantes após participar de eventos dessa natureza e poder participar de experiências que contribuirão muito na formação pessoal desses alunos é um privilégio grande”.

E como o futebol americano é conhecido por integrar qualquer biótipo físico e também qualquer gênero, esta edição do evento contará com um amistoso entre as equipes femininas do Sesi Suzano e do Sesi de Ferraz de Vasconscelos. O jogo com das meninas está programado para sábado (9), ás 11h55, antes dos confrontos da fase de mata-mata do torneio masculino.

Serão mais de 20 jogos que ocorrerão ao longo dos três dias de evento, no Clube Náutico Mogiano, na rua Cabo Diogo Oliver, 758. Tudo sobre o festival você encontra na página oficial da competição em facebook.com/festivaldeflag. Os resultados e vídeos do evento serão publicados na página também.