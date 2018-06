Mogi Tennis Day atenderá 600 alunos da rede municipal no Parque da Cidade nesta sexta

O Parque da Cidade receberá nesta sexta-feira (15) o Mogi Tennis Day, que reunirá cerca de 600 alunos da rede municipal de ensino. A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Instituto Tênis e busca apresentar a modalidade às crianças, que terão seu primeiro contato com o tênis.

A atividade acontecerá das 8h30 às 10 horas e das 13 às 15 horas. Serão atendidos alunos das escolas municipais Desembargador Armindo Freire Mármora, Carlos Alberto Lopes, Sérgio Hugo Pinheiro, Wanda de Almeida Trandafilov, Nossa Senhora da Conceição, Fujitaru Nagao, Narcisa das Dores Pinto, Cleonice Feliciano, Doutor Álvaro de Campos Carneiro, Apparecida Cursino, Maria Luiza Menezes, Célia Pinheiro Franco, Ivan Siqueira, Adolfo Martini e Benedito Laporte Vieira da Motta.

“Incentivar a prática de esportes pela população de Mogi das Cruzes como uma forma de buscar qualidade de vida é uma das principais diretrizes do trabalho desenvolvido pela Prefeitura. As atividades começam já com as crianças e ações como o Mogi Tennis Day são importantes para apresentar aos alunos uma nova modalidade”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O secretário lembrou que o Instituto Tênis já desenvolve aulas gratuitas da modalidade no Parque da Cidade para crianças e jovens com idades entre 6 e 16 anos. O projeto será executado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado e tem como objetivo massificar a modalidade e inserir a prática do tênis na vida de crianças e adolescentes.

A atividade ainda tem vagas disponíveis para aulas às sextas-feiras, das 9h30 às 10h30. Os interessados devem comparecer ao Parque da Cidade e apresentar documento de identidade, comprovante de residência e a autorização dos pais ou responsáveis.

O Parque da Cidade oferece aulas gratuitas de 27 modalidades esportivas, com opções para crianças, jovens, adultos e idosos. Algumas modalidades possuem aulas gratuitas na cidade apenas no Parque da Cidade, como o caso o aikidô, beach tênis, boxe, capoeira, dança de salão, jiu jitsu, karatê dô, tai chi chuan e vôlei de areia. Além disso, a escolinha oficial da equipe de futsal de Mogi das Cruzes também tem atividades no local.

O local tem 85 mil metros quadrados e conta com projeto do arquiteto Ruy Ohtake. A estrutura tem espelho d'água, praça para integração entre crianças e idosos, playground, Academia da Terceira Idade (ATI), orquidário, jardim de flores, teatro de arena, churrasqueiras, quiosques, campos de futebol society, pista de caminhada com mil metros, quadras de tênis, de vôlei de areira, poliesportiva e de streetball, pavilhão esportivo com sete salas e ginásio poliesportivo.

A entrada principal é pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi, conhecida como Praça do Oito. Mais informações sobre as atividades do Parque da Cidade podem ser obtidas pelo telefone 4798-4087.