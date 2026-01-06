Mogi Vôlei busca reação contra o Montes Claros fora de casa

O Mogi Vôlei entra em quadra nesta quinta-feira (08/01), às 20h, no Ginásio Tancredo Neves (MG), para mais um desafio na primeira fase da Superliga B Masculina. A equipa comandada pelo técnico Willian Santa Maria encara o vice-líder Montes Claros, que ostenta 100% de aproveitamento na competição.

Com registro atual de 50% de aproveitamento, o Mogi segue na luta direta pelas vagas que levam aos playoffs de acesso e uma vitória em solo mineiro pode alavancar a campanha da equipe.

A semana de treinos em Mogi das Cruzes foi focada no aprimoramento defensivo e ações de ataque. O técnico Willian Santa Maria acredita que o grupo, apesar de jovem, tem maturidade para lidar com a pressão do "Caldeirão" mineiro.

"Sabemos que o Montes Claros é um adversário duríssimo e que o ambiente lá é de muita pressão. Nosso foco agora é estabilizar a equipa emocionalmente. Precisamos ser agressivos no serviço para tirar a bola da mão do levantador deles e confiar no nosso sistema de bloqueio", avaliou Santa Maria.

A esperança mogiana recai novamente sobre o oposto W. Bermudez. O jogador, que já foi eleito o melhor em campo nesta Superliga B, terá a tarefa de furar o forte bloqueio mineiro.

Serviço do Jogo:

• Partida: Montes Claros Vôlei x Mogi Vôlei

• Data: 8 de janeiro (quinta-feira)

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, Montes Claros (MG)