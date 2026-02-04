Mogi Vôlei conta com a força da torcida no Braz Cubas para vencer o América-RN neste sábado

O Mogi Vôlei retorna aos seus domínios neste sábado (07/02) com uma missão clara: somar três pontos e subir na tabela da Superliga B Masculina. A equipe recebe o América-RN/SSC às 18h30, no Ginásio da Universidade Braz Cubas, em partida válida pela 10ª rodada da competição.

O confronto é visto como fundamental para as pretensões do time mogiano. Vindo de um revés fora de casa contra o Fluminense (3 a 1) na última rodada, o Mogi Vôlei busca fazer valer o "fator casa" para se reabilitar. Atualmente na briga direta por uma posição confortável no G-8 (zona de classificação aos playoffs), a equipe do técnico Willian Santa Maria sabe que vencer adversários que figuram na parte de baixo da tabela, como é o caso do time potiguar, é obrigatório para quem sonha com o acesso.

A equipe mogiana aposta na potência do oposto W. Bermudez e na consistência dos recém-chegados Reynaldo Green e Carlos Kulakauskas para furar o bloqueio adversário.

Para a comissão técnica, a concentração será o fiel da balança:

"Voltamos para a nossa casa, onde a nossa torcida faz a diferença. O América é um time guerreiro, mas precisamos impor nosso ritmo desde o primeiro saque para controlar o jogo e garantir essa vitória" — projeta o comando técnico da equipe.

Para esta partida haverá mais uma ação de ingresso solidário, com a doação de um quilo de ração para cães ou gatos.

• Partida: Mogi Vôlei x América-RN/SSC

• Data: Sábado, 07 de fevereiro de 2026

• Horário: 18h30

• Local: Ginásio da Universidade Braz Cubas (Mogi das Cruzes)

• Transmissão/Acompanhamento: Canal Vôlei Brasil (YouTube) e estatísticas no site da CBV.