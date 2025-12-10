Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Mogi Vôlei desembarca em Brasília focado em manter liderança na competição

Equipe encara o Brasília Vôlei nesta quarta-feira (10), às 19h30

10 dezembro 2025 - 08h00Por de Mogi
Mogi Vôlei desembarca em Brasília focado em manter liderança na competiçãoMogi Vôlei desembarca em Brasília focado em manter liderança na competição - (Foto: Juliana Kageyama)

O Mogi Vôlei já está em Brasília. Após a imponente vitória de 3 sets a 0 sobre o APADE-PA e a conquista da liderança da Superliga B, a delegação mogiana chegou à capital do país na manhã desta terça-feira (9/12) e já se prepara para o desafio no Distrito Federal.

O confronto contra o Brasília Vôlei, nesta quarta-feira (10/12), às 19h30, no Ginásio do Sesi Taguatinga, marca a segunda partida do Mogi Vôlei fora de seus domínios. A primeira foi justamente a estreia vitoriosa contra o Araguari, o que demonstra a consistência da equipe em atuar como visitante nesta fase inicial da competição.

Atualmente na liderança, o time mogiano busca o terceiro triunfo para consolidar sua posição e chegar forte para enfrentar a equipe do Norde Vôlei, treinada pela campeão olímpico, Marcelo Negrão, dia 20 em Mogi das Cruzes. 

A comissão técnica utilizou o tempo após a chegada para aclimatação e para o último estudo tático. A ordem é manter a concentração e a eficiência apresentada, especialmente pelo sólido sistema defensivo e o poder ofensivo, essenciais para superar a pressão de jogar fora de casa.

"A sequência de jogos fora é sempre um teste de fogo, tanto físico quanto mental. Vencer o Araguari na estreia foi fundamental. Agora, contra Brasília, temos que mostrar a mesma garra e determinação para garantir que a liderança permaneça conosco. O foco é total no jogo de amanhã," afirma o treinador Willian Santa Maria.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano vence JF Vôlei fora de casa e retorna ao G4 da Superliga
Esportes

Suzano vence JF Vôlei fora de casa e retorna ao G4 da Superliga

Veja locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026
Esportes

Veja locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Suzano Vôlei vai a Juiz de Fora em busca de vitória na Superliga
Esportes

Suzano Vôlei vai a Juiz de Fora em busca de vitória na Superliga

Federação Paulista divulga tabela do Usac no Paulistão 2026
Esportes

Federação Paulista divulga tabela do Usac no Paulistão 2026

Atletas de Suzano conquistam pódios no 52&ordm; Campeonato de Sumô de São Paulo
Esportes

Atletas de Suzano conquistam pódios no 52º Campeonato de Sumô de São Paulo

Mogi Vôlei encerra preparativos e está pronto para o desafio contra o APADE-PA em casa
Esportes

Mogi Vôlei encerra preparativos e está pronto para o desafio contra o APADE-PA em casa