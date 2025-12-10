Mogi Vôlei desembarca em Brasília focado em manter liderança na competição

O Mogi Vôlei já está em Brasília. Após a imponente vitória de 3 sets a 0 sobre o APADE-PA e a conquista da liderança da Superliga B, a delegação mogiana chegou à capital do país na manhã desta terça-feira (9/12) e já se prepara para o desafio no Distrito Federal.

O confronto contra o Brasília Vôlei, nesta quarta-feira (10/12), às 19h30, no Ginásio do Sesi Taguatinga, marca a segunda partida do Mogi Vôlei fora de seus domínios. A primeira foi justamente a estreia vitoriosa contra o Araguari, o que demonstra a consistência da equipe em atuar como visitante nesta fase inicial da competição.

Atualmente na liderança, o time mogiano busca o terceiro triunfo para consolidar sua posição e chegar forte para enfrentar a equipe do Norde Vôlei, treinada pela campeão olímpico, Marcelo Negrão, dia 20 em Mogi das Cruzes.

A comissão técnica utilizou o tempo após a chegada para aclimatação e para o último estudo tático. A ordem é manter a concentração e a eficiência apresentada, especialmente pelo sólido sistema defensivo e o poder ofensivo, essenciais para superar a pressão de jogar fora de casa.

"A sequência de jogos fora é sempre um teste de fogo, tanto físico quanto mental. Vencer o Araguari na estreia foi fundamental. Agora, contra Brasília, temos que mostrar a mesma garra e determinação para garantir que a liderança permaneça conosco. O foco é total no jogo de amanhã," afirma o treinador Willian Santa Maria.