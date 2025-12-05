Mogi Vôlei encerra preparativos e está pronto para o desafio contra o APADE-PA em casa

O Mogi Vôlei encerrou na tarde de hoje a fase de preparação e treinos táticos para o aguardado confronto deste sábado (6), às 18h30, no Ginásio da Universidade Braz Cubas. A partida marca a estreia da equipe em casa pela Superliga B Masculina, e o foco agora é total no adversário, o APADE-PA, de Belém.

Após a vitória na estreia contra o Araguari, que deu um importante impulso ao time, a comissão técnica dedicou os últimos dias a ajustes de defesa e ataque. O foco dos treinamentos esteve na análise do jogo do APADE e na execução de jogadas rápidas, além de reforçar o sistema de bloqueio e defesa.

O técnico Willian Santa Maria destacou que o time está motivado e pronto para o desafio. "Tivemos uma semana intensa de trabalho. Corrigimos os pontos que precisavam de atenção após a primeira rodada e, mais importante, mantivemos a energia e a concentração no máximo. Jogar em casa tem um peso especial, e a torcida será nosso sétimo jogador", afirmou.

Ginásio lotado e solidariedade

A expectativa é de casa cheia, impulsionada pela campanha de ingresso solidário, onde a entrada é trocada pela doação de um ursinho de pelúcia, que será doado a crianças carentes.

O Mogi Vôlei busca consolidar sua posição na tabela e dar mais um passo rumo aos seus objetivos na Superliga B, contando com o calor e a força de sua torcida.

