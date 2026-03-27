Mogi Vôlei encerra temporada de superação e projeta acesso à Superliga A no próximo ano

O Mogi Vôlei encerrou sua temporada e agora inicia uma fase de avaliação para reestruturar o elenco e a comissão técnica para o próximo ciclo. A equipe principal fará uma pausa e tem reapresentação marcada para o final de maio, visando a disputa do Campeonato Paulista.

“O primeiro ano do projeto na cidade de Mogi das Cruzes foi marcado por um misto de conquistas históricas dentro de quadra e imensos desafios nos bastidores”, disse Elaine Nunes, gestora da equipe.

O balanço esportivo teve momentos marcantes, como a primeira participação no Campeonato Paulista da Divisão Especial, considerado o estadual mais forte do país. O grande destaque foi a vitória contundente por 3 a 0 sobre o Sesi, jogando em casa e consolidando o time diante de atletas olímpicos.

Na Superliga B, no entanto, a equipe sofreu com baixas médicas importantes na reta decisiva, o que gerou perdas técnicas, táticas e emocionais no grupo, impactando o desempenho na fase classificatória.

Fora das quadras, o desafio de manter o projeto vivo foi gigantesco. A transferência da sede de São Sebastião para Mogi das Cruzes, motivada pela busca por um ginásio maior e melhor logística, esbarrou em falsas promessas. A direção revelou que todo o apoio garantido antes da chegada à cidade não se concretizou na prática.

“Com comissão técnica e atletas já contratados e sem o suporte prometido por pessoas que se diziam amantes do esporte, precisamos vender bens pessoais para honrar financeiramente a estrutura do time”, comentou Elaine.

Apesar das dificuldades, o clube conseguiu se reinventar, buscando novas parcerias e patrocinadores reais que agora darão sustentação e alavancarão o projeto.

Com a permanência do projeto em Mogi das Cruzes garantida, o clube agora foca no desenvolvimento de talentos. Nos meses de abril e maio, as atenções estarão voltadas para as categorias de base, que disputarão o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-19 no município de Praia Grande.

“Estamos há apenas oito meses na cidade, somos gratos pelo apoio da imprensa e dos torcedores, reforçando o objetivo maior: transformar Mogi das Cruzes em uma referência nacional no voleibol e buscar a tão sonhada vaga na Superliga A na próxima temporada”, ressaltou a gestora.