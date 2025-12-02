Mogi Vôlei prepara 'chuva de ursos' para a estreia em casa pela Superliga B

O Mogi Vôlei já virou a chave após a vitória emocionante contra o Araguari na estreia e foca agora em sua primeira partida diante de sua torcida na Superliga B Masculina. O confronto contra o Apade do Pará, marcado para o dia 6 de dezembro, às 18h30, no ginásio da Universidade Braz Cubas, promete ser uma grande festa do esporte e, principalmente, da solidariedade.

O evento terá entrada social, basta que o torcedor doe um ursinho de pelúcia. A iniciativa visa transformar o natal de crianças carentes, unindo a paixão pelo vôlei com o espírito de solidariedade.

A expectativa é de “casa cheia” e uma emocionante "chuva de ursinhos" na quadra.

"Quero chamar nosso torcedor a viver essa energia com a gente e transformar essa noite em uma grande festa, por isso, participem do ingresso solidário doando um ursinho de pelúcia, e juntos vamos deixar o Natal de muitas crianças mais feliz!" – disse Elaine Maciel, gestora da equipe.

Os atletas e a comissão técnica seguem cumprindo a agenda de treinos e preparativos táticos intensos para o desafio em casa. O objetivo é manter o ritmo vitorioso e fazer valer o fator casa, buscando a segunda vitória e a liderança na competição.